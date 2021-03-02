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toplantısının ardından önemli açıklama! Emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz

Başkan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Giriş Tarihi: 2.3.2021 19:31 Son Güncelleme: 2.3.2021 19:45 ABONE OL
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısının ardından önemli açıklama! Emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konular ele alındı. Bu kapsamda haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, modernizasyonlar ve yeni teknolojilere ilişkin çeşitli projeler karara bağlandı.

Türk savunma sanayiinin açık veya gizli ambargolarla hedef alındığı vurgulanan toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde daha güçlü ve sistematik çalışmanın, kurumlar arası koordinasyonun ve maliyet etkin yönetimin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Türkiye yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir." denildi.

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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısının ardından önemli açıklama! Emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz
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