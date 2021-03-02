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'den son dakika açıklaması: İnşallah milletimizin nezdinde kapatacağız

Son dakika haberine göre, Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ''nin kapatılması' tartışmaları ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Özkan, "Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır" dedi.

Giriş Tarihi: 2.3.2021 16:11 Son Güncelleme: 2.3.2021 16:18 ABONE OL
AK Parti'den son dakika HDP açıklaması: İnşallah milletimizin nezdinde kapatacağız

Terörle arasına mesafe koyamayan ve her geçen gün bir başka skandal ile gündeme gelen HDP'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında HDP'nin kapatılması gerektiğini, 'Acil ve şarttır' sözleri ile belirtmişti.

Bahçeli'nin ardından bir flaş çıkış da AK Parti kanadından geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir." dedi.

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AK Parti'den son dakika HDP açıklaması: İnşallah milletimizin nezdinde kapatacağız
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