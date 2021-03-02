Son dakika: Başkan Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron 5 ay sonra ilk kez görüştü! İşte ele alınan konular

"ŞİMDİYE KADAR 10 MİLYON VATANDAŞIMIZI AŞILADIK"

Türkiye olarak aşılama çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürürken, kontrollü normalleşme adımlarını da atmaya başladıklarını anlatan Başkan Erdoğan, şimdiye kadar yaklaşık 10 milyon vatandaşı aşıladıklarını bildirdi.

Başkan Erdoğan, bu sene Ankara Anlaşması'nın 100'üncü yılı olduğuna değinerek, Türkiye-Fransa ilişkilerinde liderler arasında tesis edilen diyaloğun her zaman büyük rolü olduğunu ifade etti.