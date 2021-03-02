SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den S-400 çıkışı: Tehdit varsa kullanılsın

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, S-400'ler ile ilgili ABD'ye tepki gösterdi, "Tehdit olursa silahlar mutlaka kullanılmalıdır. Tehdit yoksa silaha zaten gerek yoktur. Bize göre S-400 konusunda başkasının servis ettiği kriterler değil, Ankara kriterleri geçerli olmalıdır." dedi.

Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değindi, seçimlerin zamanında yapılacağını ifade etti.

BAHÇELİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

MHP'nin millet anlayışı dışlayıcı, uzaklaştırıcı ve ötekileştirici değildir ve hiç de olmamıştır. Milletin var olma azim ve iradesi olan milli şuur diri olduktan sonra iç ve dış düşman üzerimize operasyon yapamayacaktır.

Milli siyasetimizin yol haritası tarih ile çizilmiş, akıl ile bezenmiş, ahlakla derinleşmiş, inanç ile dengelenmiştir. Siyasal hedefler milletin manevi değerleri ile birleşmedikten sonra söylenen hiçbir söz millet vicdanında karşılık bulmayacaktır. Millete rağmen siyaset antidemokratiktir. Milli iradeyi silahın gölgesine alan her girişim ve niyet darbedir.

Millet iradesine cephe alan, dayatmacı ve icazetli siyasetçilerin karşımıza geçip poz vermesi iki yüzlülüktür. Cumhur İttifakı millet ne diyorsa ona kulak veren, milletin ruh köküne uygun siyaset yapan bir ruh ve hüviyete sahiptir.

MHP Lideri Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar! (2 Mart 2021 Salı) | Video

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Erken seçim tartışmalarının sıcak gündem tutulması maksadıyla sipariş açıklama yapanların 2023 haziran ayını beklemek durumunda olduklarını bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye'nin geleceği heba edilemez. Etmek için ortam kollayanlara fırsat verilemez. PKK'nın gözetleme kulesi olan HDP ile ittifak şemsiyesi altında toplananlar, bunun adına da demokratik güç birliği diyenlere içine düştükleri zilletin bedelini er ya da geç ödeyecekler.

Hakem ve hakim olan millettir. İstiklal için birlik, istiklal için dirlik diyoruz. And olsun kazananın millet olacağına inanıyoruz. Korkaklar her gün ölüp ölüp dirilmeye mahkumdur. Sevdamız millet gücümüz millettir.

"CHP YANLIŞTADIR, İP YANLIŞ ATA OYNAMIŞTIR"

Bizim terk edecek vatanımız, çizilecek sınırımız, bölünecek milletimiz, yıkılacak devletimiz, vazgeçecek tek bir insanımız dahi yoktur. CHP yanlıştadır, İP yanlış ata oynamıştır. HDP terör bataklığı içindedir. Teröristlere arka çıkan parti görünümlü bir suç örgütüne siyasi ve demokrasi hayatında nasıl yer aranacaktır. TBMM'de ne işleri vardır. Terör saldırılarında küstahça devleti suçlayan, milletin hazinesinden geçinen terörizmin çakar takmış militanlarına sabır göstermek Türk Milleti'ne saygısızlıktır. İttifak ortakları ağır bir vebal altındadır. Gara katliamına kadar 1984 ile 2021 şubat ayı arasında 92 bin 964 terör olayı gerçekleşmiştir.

"HDP'YE OY VERENLER PKK'NIN UŞAĞI OLSUN DİYE Mİ OY VERDİ?"

Şerefiniz kadar konuşun desek ağzını bıçak açmayacak ne kadar kişi varsa HDP'yi savunmaktadır. Terör eylemlerini sözde demokrasi ezberleri ile örtbas etmeye yeltenmek onurlu ve şerefli bir tavır mıdır? HDP şu kadar oy aldı diyorlar. HDP'ye oy verenler, PKK'nın uşağı olsun diye mi oy verdiler? HDP'yi tercih edenler cinayetleri, ihanetleri, rezaletleri mi istediler?

SON DAKİKA: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den HDP'te Gara tepkisi | Video

"NEYİN KAFASINI YAŞIYORLAR"

Zaman zaman ısmarlama metinlere imza atıp, demokrasi edebiyatı yapan, özgürlük masalı anlatan sözde aydın, akademisyen, gazeteci ve kaymak tabakanın Türkiye'nin hak ve menfaatleri söz konusu olduğunda ne izlerine rastlanır, ne esameleri okunur. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektöre karşı çıkmak için hazırlanan bildiriye imza atan eski akademisyenlerin teröre bir kez tepki gösterenini gördünüz mü? Gara katliamını lanetleyene şahit oldunuz mu? Bunlar neyin kafasını yaşıyorlar, kimlere hizmet ediyorlar? Bu çürük rektörler, bir defa yerli ve milli duruş sergileyeceklerdir? Ellerine tutuşturulan metinlere heyecanla imza atan buçuk aydınlar, haklarını ne zaman ödeyecekler?

Türk milleti kimin, kiminle hangi senaryonun içinde olduğunu bilmektedir.

"HDP'NİN KAPATILMASI ACİL VE ŞARTTIR"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP hakkında inceleme başlatması çok önemli ve beklediğimiz bir gelişmedir. Başsavcılık, HDP'nin faaliyetlerinin terör eylemlerini odağı haline geldiğine karar verirse soruşturma safhasına geçecek, iddianame Anayasa Mahkemesi'ne sunulacaktır. AYM, HDP'nin terör eylemlerinin odağı olduğunu tespit ederse ki başka seçenek yoktur, HDP diye bir partiden söz etmek artık mümkün olmayacaktır. Türkiye bir hukuk devletiyse HDP'nin kapatılması acildir, şarttır. Ayrıca başka bir ad altında bile tekrardan faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir. Terör örgütü propagandası yapan, suçu ve suçluyu öven, örgüte üye olan demokrasi ve milli irade hasımlarıyla ilgili gereği hukuk sınırları içinde süratle ifa edilmelidir. FETÖ ve PKK'lıların yargılandığı mahkeme süreçlerinin uzatılmadan karara bağlanması, istismar kampanyalarının önüne geçilmesi ertelenemez bir mecburiyettir. Hiç kimse minderden kaçmamalı. Yüreği yeten kartını açık oynamalıdır. CHP, fezlekeli HDP'lilerin dokunulmazlık zırhının kaldırılmasına var mıdır, yok mudur? Kimliksiz CHP sözcüsü, acaba senin kararın nedir? Terörün mü safındasın, Türkiye'nin mi yanındasın?

İYİ Parti, HDP'lilerin yargı karşısına çıkarılmasına destek midir, köstek midir? Hele bir cevap versinler, CHP ile İYİ Parti'nin tutumu ne olacaktır? Mutfakta yangın var diyenler, vatandaki yangını ne zaman göreceklerdir?

Süreç turnusol kağıdı işlevi görecektir. Kim kiminle yürüyor belirginlik kazanacaktır. MHP, amasız, fakatsız, ancaksız şekilde evet diyecek, HDP'nin kapatılmasını da sonuna kadar savunacaktır. Bizde kıvırma, u dönüşü, çark yoktur. Eğer bir toplumda terörün insan hayatına yönelik aşağılık bir eylem olduğuna yönelik bilinç yoksa yıkım kapıya dayanmış demektir. Terörizme karşı ortak bir anlayış ve eylem geliştirmek günümüzde çok daha önemli hale gelmiştir. Herkesten böyle bir davranış beklediğimizi ilan etmek boynumuzun borcudur.

MHP Lİderi Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması | Video

S-400 AÇIKLAMASI

ABD istemiyor diye, Türkiye aldığı S-400'ü Rusya'ya geri mi versin? Türkiye ABD'nin ne alıp sattığına karışıyor mu? Tehdit olursa silahlar mutlaka kullanılmalıdır. Tehdit yoksa silaha zaten gerek yoktur. Bize göre S-400 konusunda başkasının servis ettiği kriterler değil, Ankara kriterleri geçerli olmalıdır. Silahları çürütmek için de onca maliyete katlanmadık.