Son dakika: Girdikleri evden silah çaldılar!

İstanbul Üsküdar'da hırsızlar, soygun yapmak için girdikleri evden silah çaldılar. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan İstanbul Polisi, kısa süreli kovalamacanın ardından C.Ö. isimli bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından fark edildiğini anlayan şüphelilerin kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kameraları tarafından böyle görüntülendi.

Olay, 24 Şubat tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre şüpheliler, hırsızlık yapmak için önceden belirledikleri bir binaya girdi. Şüpheliler evde bulunan ruhsatlı bir tabancayı ve kol saatlerini çaldıktan sonda kayıplara karıştı. Soyulduklarını anlayan ev sakinleri ise durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI



Konu hakkında çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlikleri belirlenen şüpheliler, 27 Şubat günü Maltepe'de tespit edildi. Polis tarafından fark edildiğini anlayan şüpheliler çaldıkları saat ve silahı atarak kaçmaya başladı. Polis yaşanan kovalamacanın ardından C.Ö. isimli bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI



Gözaltına alınan C.Ö. hakkında "Evden Hırsızlık" suçundan işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi. C.Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.