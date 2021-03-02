Son dakika haberleri: Türkiye'ye meteor düştü mü? Gökyüzünde görülen ışık hüzmeleri ne anlama geliyor? Depremle ilişkisi var mı?

Son dakika haberleri... Türkiye'nin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin yanı sıra Ankara, Kayseri, Tokat'ta da gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlattığı belirtilen ışık hüzmesi son olarak İstanbul'da görüldü. Ülkemizde sıklıkla karşılaşmadığımız, büyük heyecan yaratan ışık hüzmelerinin göktaşı (meteor) düşmesi sonucu gerçekleştiği öğrenildi.
Sabah.com.tr'ye konuşan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Astrofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Hasan H. Esenoğlu, yaşanan hadiseyi göktaşı yağmur olarak nitelendirmenin düşen cisimlerinin boyutu itibarıyla doğru olmadığını ifade etti. İçinde bulunduğumuz Şubat ve Mart aylarının göktaşı yağmurlarının gerçekleşmediği bir zaman dilimi olduğunun altını çizen Esenoğlu, "Ülkemizde atmosferde görülen ışık hüzmelerini göktaşı yağmuru olarak nitelendiremeyiz. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi yani Şubat ve Mart ayları bu tür hadiseler için boşluk dönemi… Görülen ışık hüzmeleri bir meteor düşmesi ancak meteor yağmuru değil" dedi.
UZAYDAN GELEN METEOR PARÇACIKLARI
Doç. Dr. Esenoğlu yaşanan doğa olayını şu ifadelerle özetledi: Atmosferimize görünen ışık hüzmeleri için göktaşları diyebiliriz. Hatta dünyamıza yakın uzaydan gelen meteor parçacıkları demek daha doğru olacaktır. Aslında şu anda bile gece gündüz dünyamıza göktaşı düşüyor. Ancak yere kadar ulaşamadan gökyüzünde buharlaşıyor. Bu meteorlar zaten sürekli düşüyor.
İSTANBUL'DA GÖKYÜZÜNÜN AYDINLATAN O IŞIK…
"İstanbul atmosferlerinde görülen ışık hüzmesi, dünyamızın çok yakınından geçen dünyanın çekim kuvvetine giren çok küçük bir meteor parçası olarak açıklayabiliriz. Ayrıca İstanbul'a düşen meteor parçalarını bulmak ise neredeyse imkansız. Çünkü çok küçük parçacıklar halinde düşüyor bu meteorlar.
IŞIK HÜZMELERİNİN GÖRÜLDÜĞÜ ANDA DUYULAN PATLAMA SESLERİ NE ANLAMA GELİYOR?
Sürtünmeden dolayı bu meteorların dış yüzeyi çok ısınıyor ve içerisinde farklı bir element var ise bu durum patlama seslerine neden olabiliyor. Özetle içeriğindeki kimyadan dolayı patlama sesi gelebilir.