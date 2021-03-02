Son dakika haberleri: Türkiye'ye meteor düştü mü? Gökyüzünde görülen ışık hüzmeleri ne anlama geliyor? Depremle ilişkisi var mı?

Sabah.com.tr'ye konuşan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Astrofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Hasan H. Esenoğlu, yaşanan hadiseyi göktaşı yağmur olarak nitelendirmenin düşen cisimlerinin boyutu itibarıyla doğru olmadığını ifade etti. İçinde bulunduğumuz Şubat ve Mart aylarının göktaşı yağmurlarının gerçekleşmediği bir zaman dilimi olduğunun altını çizen Esenoğlu, "Ülkemizde atmosferde görülen ışık hüzmelerini göktaşı yağmuru olarak nitelendiremeyiz. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi yani Şubat ve Mart ayları bu tür hadiseler için boşluk dönemi… Görülen ışık hüzmeleri bir meteor düşmesi ancak meteor yağmuru değil" dedi.