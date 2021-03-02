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: İçişleri Bakanı Soylu'dan normalleşme açıklaması: Yeni modele geçiyoruz

haberi: İçişleri Bakanı , 'yeni kontrollü normal' dönemine ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Kontrollü Normalleşme döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığıyla bu süreci birlikte atlatacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 2.3.2021 09:27 Son Güncelleme: 2.3.2021 10:31 ABONE OL
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu'dan normalleşme açıklaması: Yeni modele geçiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçileceğini, bu sürecin kurallara uyumla atlatılacağını bildirdi.

SOYLU'DAN NORMALLEŞME AÇIKLAMASI

Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizin risk düzeyine göre 'Kontrollü Normalleşme' döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığı ve kurallara uyma hassasiyetiyle, bu süreci inşallah birlikte atlatacağız. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak hep birlikte..."

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu'dan normalleşme açıklaması: Yeni modele geçiyoruz
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