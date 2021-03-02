Son dakika: İstanbul Valisi kamuda yeni mesai saatlerini duyurdu

2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülmüş olup bu çerçevede İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı genelge doğrultusunda,

İlimizde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatlerinin 02 Mart 2021 tarihinden itibaren;

1. Vardiya sistemi ile görev yapan bazı Bölge Müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığında saat 07.00'da başlayıp kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edilmesine,

2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyelerinde 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına,

3. Sağlık teşkilatında 08.30-16.30 olarak uygulanmasına,