Son dakika haberleri...İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, A Haber ekranlarına konuk oldu. İstanbul'da koronavirüs salgınında son durumu anlatan Kemal Memişoğlu, "İstanbul'da mutasyonlu virüs var mı?" sorusuna da yanıt verdi.
Son dakika: İstanbul'da mutasyonlu virüs var mı? İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu açıkladı | Video
"ÇAPA'DA BİR HASTADA BREZİLYA MUTASYONU TESPİT EDİLDİ"
Türkiye'de olduğu İstanbul'da da mutasyonlu virüsün olduğunu dile getiren İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, "Hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çapa'da bir Brezilya mutasyonu tespit edildiğini açıklamıştı. Mutasyonlu virüslerin, bulaşıcılık özelliğinin daha fazla olduğunu biliyoruz. İstanbul'da da bunu gözlemledik. Geriye doğru da bir çalışma yaptık.
Bunların yatış oranlarını ve hastanedeki yoğun bakım, ölüm oranlarının mutasyon olmayan virüse göre bir değişiklik olmadığını gözlemledik. Hatta yatış oranlarının biraz daha az olduğunu gözlemledik. Bu mutasyon şu andaki mutasyon. Bu koronavirüs mutasyonları çabuk yapabilen bir tür. Ama aşılamayla, kendimizi koruyarak mutasyon olsa da olmasa da insanlar aynı tedaviyi veya korumayı yapacaklar. İnsanların aşılanması lazım. İzolasyon yapmamız lazım. İstanbul olarak riskli gruptayız.
Dikkatli olmamız lazım. İstanbul'un risk haritasını maviye çevireceğiz. Ama zor bir süreç. Bunu hep beraber başaracağız. Çok dramatik hüzünlü anlar da yaşadık. Mutlu olduğumuz anlar da oldu. Aşılama başladığında çok sevindik, mutlu olduk. Salgın bitmedi. Tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.