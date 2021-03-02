Son dakika: İstanbul'da mutasyonlu virüs var mı? İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu açıkladı

Bunların yatış oranlarını ve hastanedeki yoğun bakım, ölüm oranlarının mutasyon olmayan virüse göre bir değişiklik olmadığını gözlemledik. Hatta yatış oranlarının biraz daha az olduğunu gözlemledik. Bu mutasyon şu andaki mutasyon. Bu koronavirüs mutasyonları çabuk yapabilen bir tür. Ama aşılamayla, kendimizi koruyarak mutasyon olsa da olmasa da insanlar aynı tedaviyi veya korumayı yapacaklar. İnsanların aşılanması lazım. İzolasyon yapmamız lazım. İstanbul olarak riskli gruptayız.