Son dakika: İstanbul'un risk haritasındaki rengi nasıl maviye döner? İl Sağlık Müdürü canlı yayında anlattı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu

"SON 3 AYDA VAKALARDA AZALMA YAŞADIK"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, eylül ayında ikinci bir pik dönemi yaşadındığını belirterek "Yaklaşık 3 aydır da önlemlerle bir vakalarda azalma yaşadık. İstanbul'da yaklaşık 1 buçuk milyon doz aşı yapmış bulunmaktayız. Bu süreç nasıl gidecek? Biz salgının durumuna göre pozisyon alıyoruz. Her zaman bu salgınla ilgili tedbiri elden bırakmamız iletişimi elden bırakmamız lazım. Herkesin bir sorunu var. Biz biliyoruz ki özellik esnaf zor durumda. Öğrencilerimiz okullara gitmek istiyor. Biz de bunun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şunu da bilmeliyiz ki kısıtlama insanların uyumu ile başarı getirir. İstanbul bir mega şehir medeniyetimizin baş şehri salgın sürecini İstanbul'da başarılı bir şekilde yürütmeliyiz." ifadelerini kullandı.