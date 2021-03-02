Son dakika | İşte il il kafe, restoran ve lokanta normalleşme şartları

Normalleşmede Başkan Erdoğan beklenen son dakika haberini tüm Türkiye'ye ilan etti. Buna göre planlandığı gibi dün itibarıyla normalleşmeye geçildi ve kademeli olduğu için belli kriterlere göre birçok ilde yasaklar ve kısıtlamalar kaldırıldı. Salgın konusunda kritik iki başlık eğitim ve ticaret hayatı içindi. Erdoğan'ın son dakika açıklaması "Kafe ve restoranlar ne zaman ve hangi illerde açılacak?" ve "Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman ve hangi illerde başlıyor?" sorularının cevabını ortaya koydu