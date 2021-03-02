Başkan Erdoğan Kabine toplantısı kararlarını son dakika açıkladı! Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Kafe ve restoranlar nerelerde açıldı?

SON DAKİKA HABERİ: Milyonların beklediği Kabine toplantısı kararları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Kafeler, lokantalar, restoranlar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalkacak? Halı sahalar açılacak mı?" sorularına yanıt verdi. Peki, kafeler ve restoranlar hangi illerde açıldı? Yüz yüze eğitim hangi illerde başladı? Sokağa çıkma yasağı nerelerde kaldırıldı? İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları ve milyonların merakla beklediği Kabine toplantısı (Bakanlar Kurulu toplantısı) kararları...

SON DAKİKA: KABİNE TOPLANTISI (BAKANLAR KURULU) KARARLARI AÇIKLANIYOR

Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dün siyasi tarihimizin en karanlık günlerinden biri olan 28 Şubat'ın yıl dönümüydü. 28 Şubat milletin bizatihi kendisini hedef alan bir darbe girişimidir. Meşru hükümet kirli senaryolar ile istifaya zorlanmıştır. Geniş bir yelpazede ağır faturaları olmuştur. Esnafından holdingine üreten, ihracat yapan şirketlerin ötekileştirilmesi derin yaralar açmıştır. Türkiye en büyük soygunlardan birini bu dönemde yaşamıştır. Anayasal suç işleyenler ile ilgili hiçbir işlem yapılmadığı gibi darbecilerden brifing alan yargı adalete olan inancı sarsmıştır. İnsanlar siyasi düşünceleri yüzünden zulmlere maruz kalmıştır. Kılık kıyafetleri nedeniyle okullarından atılanlar, başındaki örtüsünden dolayı evladının yemin törenine katılamayan anneler 28 Şubat'ta yaşanan garabetlerinden sadece birkaçıdır.

Ne milletimiz ne de üniversite kapılarında gözyaşı döken evlatlarımız bu kirli zihniyetin yaptıklarını affetmemiş, affetmeyecektir. Tarih vesayete selam duranları unutmayacaktır. Darbe şakşakçılığı yapanlar üzerinden değil 24 yıl bin yıl bile geçse alınlarındaki o kara lekeyi silemeyeceklerdir. Milletimiz derin feraseti ile 5. yılını doldurmadan 28 Şubat zihniyetini sandığa gömmüştür.

15 Temuz gecesi yaşananlar ise milletimizin istiklal ve istikbalini koruma kararlılığını yazılan destan ile herkese göstermiştir. Millete, yediği kaba ihanet edenler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaktır. Milletimiz bir daha asla 28 Şubatların, 27 Mayısların yaşanmasına müsaade etmeyecektir.

Son 18 yılda attığımız adımlarla milli iradenin üzerine gölgesi düşen antidemokratik uygulamayı kaldırdık. Sivil siyaseti güçlendirerek, hak ve özgürlükleri genişleterek milli iradeyi yeniden egemen kıldık. 15 Temmuz sonrası attığımız adımlar dahi başlı başına birer devrimdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tarihimizin en büyük yönetim reformunu milletimiz ile birlikte ülkemize kazandırdık.