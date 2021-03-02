Sözcü ve Cumhuriyet yine yalana bulaştı: “Köyde villa yapacaklar” dediler, yalan çıktı!

Sözcü Gazetesi'nin "Köylü okul için bağışladı, AKP'li belediye villa yapıyor" başlığıyla dün bir haber yayınlandı. Sözcü'deki haberde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli köyündeki bir araziyi imara açtığı belirtildi.

SÖZCÜ BİR HABER DAHA YAYINLADI



Cumhuriyet Gazetesi'nde ise bugün "AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi, köylünün okul yapımı için bağışladığı arsaya villa yapıyor" başlıklı Sözcü ile aynı içerikte bir haber daha yayınlandı.

CUMHURİYET DE AYNI HABERİ YAPTI



Cumhuriyet'in haberinde, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın köylülerle bir araya gelerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a, "Köylünün toprağını köylüye verin, Özhaseki'nin vebaline ortak olmayın" diye seslendiği belirtildi. Hem Sözcü, hem de Cumhuriyet'te yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarken, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın haberde geçen ifadelerini ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi yalanladı.

"CHP'Lİ ÇETİN ARIK'IN YENİ BİR YALANIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"



Ayrıca Sözcü ve Cumhuriyet'te yer alan ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabından duyurdu.

Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde söz konusu arazinin imara açıldığı yönündeki ifadelerin yalan olduğunu beyan etti. Özhaseki, "CHP'nin kiralık milletvekili Çetin Arık'ın yeni bir yalanıyla karşı karşıyayız. Genel Başkanları ile benzerlikleri takdire şayan. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde Güneşli Mahallesi'nde herhangi bir imar hareketi (imara açma, plan tadilatı, yapılaşma) kesinlikle yapılmamıştır," ifadelerini kullandı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SÖZCÜ VE CUMHURİYET'İ YALANLADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili basın yayın kuruluşlarına gönderdiği açıklamayı da paylaştı. Yapılan açıklamada, Güneşli Mahallesi 3498 no.lu parsel ile ilgili mülkiyet ve planlama sürecinde yaşananlar sekiz maddede anlatılarak Sözcü ve Cumhuriyet yalanlandı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması şu şekilde:

"Güneşli Mahallesi'nde bulunan 3498 no.lu parsel numaralı taşınmaz, tapu kayıtlarında 981.560,00 metrekare yüzölçüme sahiptir. Söz konusu taşınmaz 1968 yılı ilk tapu kayıtlarına göre; 94 adet taşınmazın ilk tapulama ile maliye hazinesi adına, 9 adet taşınmaz ise satış yoluyla maliye hazinesi adına tescil edilmiştir. Bu taşınmazlar maliye hazinesince tevhid edilerek 3498 no.lu tek parsel oluşmuş 1968 yılında tapuya hazine adına kaydedilmiştir.



Tapu kayırlarında yapılan incelemelerde herhangi bir bağış yöntemi ile maliye hazinesi adına tescil işlemine rastlanmamıştır. 1970'li yıllarda bir süre Ziraat Teknik Okulu olarak açılmış ancak faaliyetini devam ettiremediğinden uzun süre atıl kalmıştır. Daha sonra çeşitli amaçlarla şahıslar tarafından maliye hazinesinden kiralanmış, amaçlanan faaliyetler sürdürülememiş ve atıl kalmıştır. 1996 yılında zamanın Güneşli Belediyesi'nin teklifi, ilgili bakanlığın uygun görmesiyle 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında 'Kamu hizmet alını" olarak planlanmıştır. Sayın Mehmet Özhaseki'nin Belediye Başkanlığı döneminde alanın imara açılması söz konusu olmamıştır.



1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında kamu hizmet alanı olarak planlı alanın değişikliği ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmak üzere tarafımızca çalışma başlatılmıştır. Pandemi sürecinin de etkisiyle vatandaşlarımızın bağ alanlarına talebi artmıştır. Yine Güneşli bölgesinin sosyal düzen ve yapılaşma karakterini bozmayacak şekilde daha çok bölge insanının faydalanmasına yönelik düzenleme ve bölgedeki kontrolsüz yapılaşma taleplerinin önüne geçebilmek adına alanın planlanması düşünülmektedir.



Alanın yaklaşık 500 bin metrekaresi yeşil alan ve sosyal donatılar için ayrılacaktır. Yine planlanan 700 adet parselin 400 bin metrekaresi yapılaşmaya kapalı yeşil olarak fonksiyon görmesi planlanmaktadır. Söz konusu alanda düşünülen 100 metrekare taban oturumlu en fazla 2 katlı, düşük yoğunluklu, 700 metrekarelik bahçeli nizam çalışmaları Güneşli halkıyla birlikte değerlendirilerek sürecin devamı sağlanacaktır."