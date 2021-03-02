TBB, Siverek Belediyesine iş makinesi hibe etti

Bir süre önce Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e iade-i ziyarette bulunan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a verdiği iş makinesi sözünü yerine getirdi.

Kırsal hizmetlerde kullanılması amacıyla TBB tarafından hibe edilen ekskavatör, Destek Hizmetleri Müdürlüğünce teslim alındı.

TBB Başkanı Fatma Şahin'in bir toplantıda kadın belediye başkanlarının görev yaptığı belediyelere birer hizmet aracı hibe edeceklerini açıklamasını değerlendiren Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, hibe desteğinin özellikle kısıtlı bütçe ile hizmet veren belediyeler için önemli olduğunu söyledi.

Gaziantep temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret ettiğini dile getiren Başkan Ayşe Çakmak, "Ziyaretimizde TBB aracılığıyla değerli başkanımızın iş makinesi hibe edeceği sözü vardı. Bugün Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzce kullanılmak üzere ilçemizin ihtiyaç duyduğu iş makinesini teslim aldık. TBB Başkanımız Fatma Şahin'in şahsında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.