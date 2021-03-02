Teslim olan terörist anlattı: Türkiye’nin İHA gücü örgütün kâbusu oldu

Terörörgütünün sözde özel güç yapılanması içinde, paramotor ve maket uçak eğitmeni olan "Siya" kod adlı kadın terörist A.D., Kuzey Irak'taki Gara Dağı'ndan kaçarak peşmergeler aracılığıyla Habur'a gelip teslim oldu. Hakkında Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan kadın terörist, BDP aracılığıyla örgüte katıldığını anlattı. İHA gibi malzemeleri Almanya üzerinden gönderildiğini anlatan terörist, örgütün Türkiye'nin İHA kabiliyetinden dolayı zor günler geçirdiğini, geçtiğimiz günlerde bombalanan Gara'da buna karşı "havacılık eğitimi" aldıklarını söyledi.A.D., "Karayılan, SİHA ve İHA'ları maket uçaklarla havada vurabilmek için havacılık eğitimine büyük önem veriyor. Bu birimin eğitimleri Gara bölgesinde sürüyordu. Birkaç deneme yapıldı, başarısız olunca eğitimler aksadı. Gara'da yeraltı mağarasındayken Murat Karayılan bulunduğumuz yerin deşifre olduğunu ve her an hava harekâtıyla vurulabileceğimizi bildirdi. Hepimiz havacılık eğitimi alan elemanlardık. Bir grup Suriye'ye, bir grup da Zap'a geçti" ifadelerine yer verdi.