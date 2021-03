Tugay’a sahip çıkmadınız barı bize sahip çıkın

İzmir'de Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Çiğli Belediye Başkanı seçilen Utku Gümrükçü için sahada mücadele eden CHP üyeleri, kendilerine verilen iş sözlerinin tutulmadığı gerekçesiyle 3 gündür belediyenin önünde protesto eylemi yapıyor. Pandemi döneminde de herkes evinde izoleyken canlarını hiçe sayarak parti için gönüllü olarak siperlik ve maske üreten grup, ellerinde, "Hak, hukuk, adalet anlayışınız bu mu", "Sayın Genel Başkanım, biz Çiğli'ye sahip çıktık, Çiğli bize sahip çıkmadı", "Sonumuzun Tugay Adak gibi olmasını istemiyoruz" yazılı pankart ve dövizlerle Başkan Gümrükçü'yü protesto etti.Grup adına basın açıklaması yapan Döne Er, "Yıllardır partimizin verdiği hiçbir görevden kaçmadık. Verilen her görevi layıkıyla yerine getirdik. Pandemi sürecinde herkes kendini evinde izole ederken, biz atölyede maske ve siperlik ürettik. Her sokağa, her hastaneye, her esnafa dağıttık. Şehir dışlarına gönderdik. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gıda dağıtımına da katıldık. O süreçte asla bir şey istemedik. Çünkü ilkemiz insan sağlığıydı. Sayın parti büyüklerimizin bizlerle toplantılarında, 'Bir arzunuz var mı?' dediklerinde bu süreç aşıldıktan sonra şayet işçi alımları yapılırsa, geçimimizi sağlayabileceğimiz bir iş istedik. Maalesef zaman geldi çattı. Yeni işçi alımları yapıldı. Kimi bizi tanımadı. Kimi 'Sonra görüşürüz' dedi. Kimi, 'Biz iş sözü vermedik' dedi. Çok zor durumdayız. Kocaeli'nde Tugay Adak vefasızlığın kurbanı oldu. Ona sahip çıkılmadı, bari bize sahip çıkılsın" diye konuştu.Er, "Baktık ki hiç alakası olmayan ve emek vermeyen insanlar belediyeye işe girdi. Adaleti savunanlar neredesiniz? Kadın özgürlük ve haklarını savunanlar neredesiniz? Biz birilerini kötülemek için basın açıklaması yapmıyoruz. Biz mağduriyetimizi dile getirmek için basın açıklaması yapıyoruz. Yoksuluz ve verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Kadınız, haklıyız, kazanacağız. Susma sustukça sıra sana gelecek. Adalet istiyoruz. İş, ekmek, özgürlük istiyoruz. Verilen sözler tutulsun. Direne direne kazanacağız" ifadelerini kullandı.Kocaeli'nde Kartepe Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Tugay Adak, CHP yöneticilerinin verdiği yardım sözünü tutmaması nedeniyle girdiği bunalım sonucu yaşamına son vermişti.