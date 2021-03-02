Van’da normalleşme heyecanı

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası önemli kararlar açıklandı.

Kameralar karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı kararları ile masaya yatırılan konuları kamuoyuna duyurdu. Bakan kurulu toplantısında tartışılan ve herkesin merakla beklediği kafeler, lokantalar, restoranların ne zaman açılacağı, yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının hangi illerde kalkacağı konuları ile ilgili önemli kararlar alındı. İllerin vaka sayılarının nüfuslarına oranı doğrultusunda "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" olarak sınıflandırılırken, illerin risk kategorisinin belirlenmesinde, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısının yanı sıra, aşılama, yoğun bakım ve yatak doluluk oranı gibi kriterler de etkili oldu. Van'ında düşük riskli iller arasında olduğu yayımlanan yeni haritaya göre alınan birçok yeni karar Van'da heyecan yarattı. Van'ın riskli iller arasında yer almamamı sonrası kafe ve restoranlarda normalleşme heyecanı başladı.

NORMALLEŞME HABERİ VAN'I HEYECANLANDIRDI

Kararların açıklanmasının ardından Van'daki esnaf güne heyecanla başladı. Sabahın erken saatinde iş yerlerini açan esnaf, yapılan hazırlıklarla sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralına göre normalleşmenin seyrini takip edeceklerini belirtti. Vanlı esnaf Farız Gül SABAH'a yaptığı açıklamada, 4 aya yakın bir süredir iş yerlerinin kapalı olduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını dört gözle bekledik. Nihayetinde umduğumuz kararlar çıktı. Heyecanımız çok büyük. Önemli olan bu heyecanı koruyabilmek. Bunun içinde mavi alanda kalmamız gerekiyor. Herkesin tedbirlere uyma konusunda çok hassas olması gerekiyor ki bunu sürdürebilir bir hale getirebilelim. Ayrıca yerinde kararlar dönemi olduğundan 2-3 hafta sonra bu durum tersine dönebilir. Önemli olan mevcut durumu koruyabilmek.

TEDBİRLERİMİZ DEVAM EDECEK

Gül konuşmasının devamında, "Tedbirler konusunda daha önce olduğu gibi yeni süreçte de sıkı bir şekilde devam edeceklerini söyleyen Gül, "buraya gelen misafirlerin ateşlerinin ölçülmesinden dezenfektan kullanılmasına, mesafeli oturmaya kadar birçok önemli detaya dikkat ettik etmeye de devam edeceğiz. Sosyal mesafeyi koruyarak azaltılmış masa sandalye kullanılması şeklindeki tedbirlerimiz devam edecek."diye konuştu.

NORMALLEŞMENİN BAŞLADIĞI HABERİNİ ALINCA ÇOK MUTLU OLDUK

Recep Gürsel isimli esnaf konuşmasında, "Dört aydan bu yana iş yerlerimiz kapalı. Türkiye genelinde iş yerleri pandemi nedeniyle kapalı kaldı ama bu anlamda Van daha çok zor bir süreç geçirdik. Esnaf olarak zor bir süreçten geçtik. Elektrik, kira ve doğalgaz ödemeleri korona virüs salgını sürecinde esnafı yıpratmış durumda. Normalleşmenin başladığı haberini alınca çok mutlu olduk." dedi.

VATANDAŞA HİZMET ETMEYE HAZIRIZ

Gürsel, "Çalışmalarımıza başladık, inşallah kaldığımız yerden devam ederiz ki bu anlamda yaralarımızı sarmaya başlayalım. Van'da bazı ilçelerde vaka sayısı sıfıra ulaştı. 6 ilçede hiç vaka yok. Van normalleşmeyi hak etti. Van'ın durumu çok iyi ve iyi olmaya devam edecek. Vanlılar kurallara uyuyor. Pandemi kurallarına uyacak şekilde iş yerlerimizi açtık ve vatandaşa hizmet etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

NORMALLEŞMEYE HAZIRIZ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin aldığı kararlar sonrası normalleşme için hizmet vermeye hazır olduklarını söyleyen Özcan Gümüş isimli esnafta, "Korona virüs salgını nedeniyle bir yıldır kapalı ve yarı kapalı kaldık. Kabine toplantısında Van'ın normalleşmesi haberini bekledik ve istediğimiz sonucu da aldık. Normalleşme öncesi temizlik yapmaya başladık. Normalleşme kararıyla birlikte hizmet vermeye hazırız. Van vaka sayılarının en düşük olduğu iller arasında yer alıyor. Bu aşamada Van, Türkiye'de normalleşmeyi hak eden illerden biriydi ve hak etti de. Normalleşmeyle birlikte kafeteryalar hizmete açıldığında yüzde 50 kapasite ile hizmet vermeye başladık. Bu anlamda paket servislerimiz de var. Pet bardaklarda hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra kullandığımız yemeklerde verdiğimiz ürünler, çatal ve kaşıklar koruma kılıfları içinde olacak. Normalleşmeye hazırız" şeklinde konuştu.