Yüzyüze eğitimle okullar şenlendi

Yüz yüze eğitim kararı sonrası öğrenciler okullarına kavuştu. Miniklerin yüz yüze eğitim heyecanı ve okul bahçelerindeki coşkuları dikkat çekti. Aylardır okullarına gidemeyen öğrenciler, okul bahçesini panayır alanına dönüştürdü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın normalleşmeye yönelik açıklamalarının ardından, tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanılacağı açıklandı. Öğrenciler bu kararın ardından okulların yolunu tuttu. Kasımpaşa Beyoğlu Cezairli Hasan Paşa İlkokulu'nda öğrenci sesinin yükselmeye başladığı okullar arasında yer aldı. Aylardır okullarına gidemeyen öğrenciler bu kararın ardından okul bahçesini panayır alanına dönüştürdü. Kağıthane Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri de yüz yüze eğitime başlamanın heyecanını yaşadı. 4. sınıf öğrencisi bir çocuk, "Arkadaşlarımı özledim. Onları göreceğim için çok heyecanlıyım. Canlı derste görüyordum ancak konuşamıyordum" dedi. Çocuğunu okula getiren bir veli, "Çok güzel, çok sevindik, sıkılmışlardı. Bunalmışlardı çok iyi oldu açılmaları" şeklinde konuştu.

Küçükçekmece Halkalı Cumhuriyet İlkokulu'na sabah saatlerinden itibaren gelen öğrenciler hızla sınıflarda yerini aldı. Okullarda da koronavirüse yönelik tedbirleri alındı. Okul girişinde ateş ölçer, dezenfektan ünitesi ve uyarıcı broşürler vardı. Buradaki İstiklal Marşı ve Bayrak törenine İstanbul Vali Yardımcı Hasan Hüseyin Can ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı. Vali Yardımcısı Can, yaklaşık 4 bin öğretmenle yüz yüze eğitime başlandığını belirterek, "Kademeli olarak haftanın iki günü yüz yüze eğitim, üç gün online eğitim olmak üzere çalışmalar sürdürülecek. Bu süreci atlatmak için öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle iş birliği içinde çalışmak zorundayız. Eğitim ordumuza da buradan teşekkür ediyorum" dedi.

ÖĞRETMENLERİN MART AYINDA AŞI OLMASI BEKLENİYOR

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da öğretmenlerin aşılanama süreci ile ilgili olarak, "Aşılamayla ilgili çalışmalarımız Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı imkanlarla bizzat öğretmenlerimizin kendileri HES uygulaması kapsamında gelen çağrı ile yapılacak. Yüz yüze eğitme başlanan gruplar öncelikli olmak üzere bildiğimiz kadarıyla mart ayı içerisinde uygulanacak" ifadelerini kullandı.