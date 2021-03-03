3 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! Sağlık Bakanlığı 3 Mart korona tablosu ile bugünkü corona virüsü vaka sayısı

Küresel bazda pandemi oluşturan kovid-19 ile ilgili yurt ve dünyadan "corona virüsü son dakika" başlığıyla yeni haberler gelmeye devam ediyor. 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde ilk vakası teşhis edilen salgınla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden günlük son durum tablosu verileri duyurulmasının yanı sıra, kamuoyu tarafından merak edilen son dakika bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı bilgileri de "3 Mart koronavirüs tablosu" formatıyla paylaşılıyor. Bu bilgilerle Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları öğrenmek isteyenler 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan 3 Mart korona tablosu ile Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları şu şekilde;
İşte son 3 günün korona tabloları ve salgının günlük seyri...
İllere göre haftalık (20-26 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan ve illerin risk grubuna ve renk kodlarına ayrıldığı haritaya göre;