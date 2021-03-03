3 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! Sağlık Bakanlığı 3 Mart korona tablosu ile bugünkü corona virüsü vaka sayısı

Küresel bazda pandemi oluşturan kovid-19 ile ilgili yurt ve dünyadan "corona virüsü son dakika" başlığıyla yeni haberler gelmeye devam ediyor. 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde ilk vakası teşhis edilen salgınla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden günlük son durum tablosu verileri duyurulmasının yanı sıra, kamuoyu tarafından merak edilen son dakika bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı bilgileri de "3 Mart koronavirüs tablosu" formatıyla paylaşılıyor. Bu bilgilerle Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları öğrenmek isteyenler 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA! 3 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan 3 Mart korona tablosu ile Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları şu şekilde;