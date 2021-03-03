Adalet Bakanı Gül'den son dakika İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

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Bakan Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AK Parti'nin kurulduğu günden beri sürekli ve kesintisiz sürdürdüğü reform yolculuğunun bir adımı.

Hukuk güvenliği plandaki en temel unsurdur. Hukuk güvenliği oluna, insanların özgürlükleri, işi, aşı güvence altındadır. Önemli adımlar atıldı. Sessiz devrimler yapıldı. Daha fazlasını yapma irademiz var. Bunu yine yapacağız gerçekleştireceğiz. Her ülkenin anayasası vardır. Anayasalı devlet ile anayasal devlet başkadır.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Anayasa ile ilgili 19 defa çok önemli değişiklikler yapıldı. 90 model bir arabanız var. Sürekli tamir ettiyorsunuz. Ama 90 model aracınız var. Ne yaparsanız yapın, kapasitesi o kadar. 2023 model bir araba. Yol değişmiş. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde çok önemli hamleler yapıldı. Yol da müsait ama aracın orada gidebileceği bir imkanı yok. O nedenle bir ihtiyaç. AK Parti geldiğinden beri vesayet ile mücadele etti. 15 Temmuz'da topla, tankla geldiler, millet yine mücadelesini yaptı. Özgürlükleri artırarak 2023 hedeflerine ulaşmak hedefimiz. Müzakereci bir katılım ile nasıl bir yeni anayasa yapalım diyoruz. Toplumun büyük kesimi anayasa metnini kabul etmelidir. Türkiye ruhu ile birlikte, sivillerin, demokratik, herkesin sahipleneceği bir anayasayı yapalım istiyoruz. Gelin bu anayasayı yapalım demiyoruz. Gelin önerilerinizi getirin birlikte bir anayasa hazırlayalım diyoruz. Milletin seçtiği siyasi partiler ile, millet ile birlikte bu anayasayı yapalım. Siyasi partiler bugün anayasa yapmaktan aciz mi? Elbette değil. Ülkemiz için, milletimiz için, birliğimiz ve beraberliğimizin korunması için, anayasanın çok önemli bir toplumsal metin olduğuna inanıyorum.

"HERKESİN FİKRİ ALINDI"

İnsan Hakları Eylem Planı belgesi hazırlanırken 1500'den fazla katılımcının fikri alındı. Toplumun her kesimi ile, dernekler ile, barolarla, uygulayıcılar ile müzakere süreci izlendi. Toplumun her kesiminin fikri alındı. Bu konuda yapılan eleştiriler çok doğru değil. Yargı bir parti ve hükümetin değil. Adalet su gibi, hava gibidir. Biz insan diyoruz. Sadece parti için çıkan bir belge değil.

"İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI'NDAKİ FAALİYETLER 2 YIL İÇİNDE KESİN OLARAK TAMAMLANACAK"

Bu bir kanun metni değildir. Bu bir iyi niyet metnidir. Daha iyiye yönelik her eleştiriyi kabul ederiz. Mevcut şeyler ile ilgili toplum değişiyor. Hukuk da değişmek zorunda. Hukukun toplumun gerisinde kalmaması lazım. Bu 2 yıllık bir uygulama. Bir hafta da olur, bir ay da olur. Bunların hedef süreleri çıkacak. 2 yıl içinde kesin olarak tamamlanmış olacak. Ama 6 ayda ama 1 yılda da olabilir. Makul bir süre ile hayata geçecek. Milletimiz bunu takip edecek. Yapmazsak hesabını soracak. Biz milletimize ne söz verdiysek yaptık. Bunu da yapacağız. Kamuoyuna yaptıklarımızı da anlatacağız. Kamuoyunun denetimine açacağız.