Bartın İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yeni kararlar

Bartın İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklama ile duyurulan kararlar şöyle:

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimiz 02.03.2021 Salı günü Vali Sinan Güner Başkanlığında olağanüstü toplanarak normalleşme sürecinde ilave kararlar aldı.

1-İlimiz genelinde faaliyet gösteren restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri ile ilgili düzenlemelere ilave olarak bu iş yerlerine HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edilmemesine karar verildi.

2-Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmamalarına dair İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 01.12.2020 tarih ve 76 no'lu kararının 12. maddesinin iptaline, toplu taşımanın öğrenci ve çalışanlardan dolayı en yoğun olduğu 08:00/09:00 ile 17:00/18:00 saatleri arasında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu yoğunluktan etkilenmeyerek olası bulaş riskinden korunmaları amacıyla şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmamalarına karar verildi.

3-Cumhurbaşkanlığı Makamının 2021/5 no'lu Genelgeleri gereği olarak İlimiz genelinde çalışanlar için uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerini düzenleyen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 04.11.2020 tarih ve 72 no'lu kararının 2. maddesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında mesai uygulamasını düzenleyen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 01.12.2020 tarih ve 76 no'lu kararının 9. maddesinin iptaline,

4-İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 01.03.2021 tarih ve 8 no'lu kararının 9. maddesinde " …bu iş yerlerinin 20:00-21:00 saatleri arasında paket servis veya gel al şeklinde, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 21:00 dan 24:00' a kadar paket servis şeklinde (alkol satışı hariç) hizmet vermelerine" cümlesinin "…bu iş yerlerinin 20:00'dan 24:00'a kadar paket servis şeklinde (alkol satışı hariç) hizmet vermelerine" olarak düzeltilmesine,

5-Alınan bu kararların sorumlu Vali Yardımcısı'nın koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilmesine, ilgili kurum ve kuruluşlara verilen görevlerin gecikmeksizin ikmal edilmesine karar verilmiştir.