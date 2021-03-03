CHP’li Başkan, kadın meclis üyesine hakaret etti

Büyükçekmece Belediye Meclisi Mart ayı meclis oturumunda Belediye Başkanı Hasan Akgün AK Partili kadın meclis üyesi Zerrin Çağlar'a kürsüden hakaret etti.



Meclis toplantısında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın meclis üyeleri konuşma yaptıktan sonra soru önergelerine geçildi. AK Parti Grubu adına sahil düzenlemesi ile ilgili önerge vermek için söz alan Meclis Üyesi Zerrin Çağlar, konuşma yaparken sürekli sözünü kesen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün kürsüden Çağlar'a hakaret etmeye başladı.





Meclis kürsüsünden yaptığı hakaret içeri konuşmalar sırasında Çağlar'ın sahilde kaçak olarak inşaa ettirdiği ve işlettirdiği bir balıkçısı olduğunu iddia ederek, "Orayı yıkacağım" tehditleri savurdu. Soru önergesine cevap vermemek için sözü kaçamak sözlerle geçiren Akgün konuyu kişiselleştirmeye çalıştı. AK Parti Grubu'nun verdiği önergeyi kabul etmemek için sert sözler sarf etti.



Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'ün hakaretleri sonrası yaşanan gergin anlarla meclis üyesi Zerrin Çağlar, söz konusu işletmesinin Belediye Başkanı Akgün tarafından imzalı olan açma ve çalışma ruhsatı olduğunu ve yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiş Yapı Kayıt Belgesi bulunduğunu belirtti. Akgün'ün 'Orayı yıkacağım' diyerek tehdit ettiği işletmenin ayrıca İstanbul 14. İdare Mahkemesi'nin Büyükçekmece Belediyesi'ne 'burayı yıkamasınız' diye yazdığı resmi evrakı da olduğunu aktardı.

Zerrin Çağlar'ın konuşması esnasında Belediye Başkanı Akgün Çağlar'ın mikrofonunu sık sık kapatarak sesinin duyulmasını da engelledi. Akgün'ün meclis kürsüsünden sergilediği tavır diğer AK Partili meclis üyeleri tarafından kınandı ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü Zerrin Çağlar'dan özür dilemeye davet etti.



'HAKSIZ VE MESNETSİZ İFTİRALARA UĞRADIM'



SABAH Gazetesi'ne konuyla alakalı açıklama yapan Meclis Üyesi Zerrin Çağlar, "Belediye Meclis toplantısında ben şahsım olarak değil AK Parti Grubumuz adına soru önergesi verdim. Ancak Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün anlayamayacağım bir tavır ve tutum sergiledi. Bir bayan olarak haksız ve mesnetsiz iftiralara uğramak beni şahıs olarak çok rencide etti. Bu tutumu nedeniyle sadece benden değil tüm Büyükçekmeceli hanımlardan özür dilemelidir. Kamuoyu vicdanını yaralamıştır. Ayrıca bir kadın olarak yapılan hakaretten konuyu kişiselleştirmesinden çok rahatsızlık duydum. Üstelik 6 ay önce eşimi kaybetmiş ve 2 çocuğunu okutmaya çalışan alnının akıyla küçücük bir dükkanda kendi ekmeğini kazanmaya çalışan bir kadınım. Beni mağdur etmeye çalışıp siyasi mobbing uygulamaya çalışıyor. Ancak buna müsaade etmeyeceğim. Mikrofonumu kıssa da sesimi kısamaz her platformda doğruları dile getireceğim" ifadelerini kullandı.





SAHTE TUTANAKLA MÜHÜRLEDİ



Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ayrıca sahte tutanakla işletmesini mühürlettiğine değinen Çağlar, "Büyükçekmece Belediye Meclis oturumunda 31 Mart 2019'da halktan aldığımız yetkiyle Cumhur ittifakımız adına sahilin durumu ile ilgili söz aldık. Sahilde yapılan çalışmalarla ilgili esnafın mağdur olduğunu ve durumunun ne olacağını grubumuz adına sorduk. Ancak bırakın eleştiriyi, soru sorulmasından bile rahatsız olan Belediye Başkanı Hasan Akgün olayı kişiselleştirerek konuyu benim dükkânıma getirdi" dedi. Akgün'ün sahte tutanakla dükkanını mühürlettiğini söyleyen Çağlar, "Yapı Kayıt Belgesi olan ve mahkeme kararları ile yıkamayacağını anladığı, 2014 yılında alınmış ve her türlü şartı sağlayan işletmemin çalışma ruhsatını 2 ay önce iptal etti ve sahte tutanakla dükkânımı mühürletti. Bunlar bir yana 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde halkın oyu ile seçilmiş bir bayan meclis üyesine 'haddini bilecek' şeklinde bağırması ve defalarca mikrofonumu kapatması da zihniyetini tamamen ortaya çıkardı" tepkisini gösterdi.