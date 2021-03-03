Çok yüksek riskli Sakarya’da seferberlik başlatıldı

Koronavirüs önlem ve denetimleri kapsamında Sakarya'nın 16 ilçesinde toplantılar düzenleyen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım bu kapsamda Kaynarca İlçesi'nde geniş katılımlı bir toplantı yaptı. Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Kaynarca İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ve yöneticilerle bir araya gelen Vali Kaldırım çalışmalar hakkında bilgi aldı. Covid-19 ile mücadeleyi tedbirlere ve alınan kararlara kazanılabileceğini belirten Vali Kaldırım," Haritamızın rengini kırmızıdan maviye çevirerek normale dönmek için her türlü tedbiri alıyoruz ve sahada da bunu uyguluyoruz" dedi.

EN SERT TEDBİRLER

Vali Kaldırım, "En sert tedbir alan il konumundayız. Yaptığımız çalışma ve tespitlere göre ilimizde son dönemde görülen vakaların yüzde 72'si bir şekilde ev ortamında bir araya gelinmesinden kaynaklanıyor. Bunun da tek çözümü vatandaşlarımızın tedbirlere daha fazla hassasiyet gösterip, ziyaretlerden ve kalabalıklar ortamlardan uzak durmaları, taziye, mevlid gibi etkinlikleri yapmamaları ve hareketliliği en aza indirmeleri olacaktır, bu tür kişisel tedbirler virüsün seyrini düşürmek açısından büyük önem arz etmektedir. Başarmak yine hep birlikte ortaya koyacağımız performans, özveri ve gayrete bağlıdır. Mavi ve yeşilin hüküm sürdüğü Sakarya'mızda tüm kesimlerle ve vatandaşlarımızla el ele verip tedbirlere uyarak ilimizi hak ettiği yere ulaştırmaya kararlıyız" dedi.

BELPAŞ TAM KAPASİTE

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ise 16 ilçede yaptığı dezenfekte çalışmalarına daha da ağırlık verdi. Esnaf ve vatandaşa hijyen seti dağıtımını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yine evlere de hijyen seti dağıtımını sürdürüyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELPAŞ tarafından üretilen maskeler ise il genelinde vatandaşlara ücretsiz dağıtımı sürüyor. BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik tarafından bizzat kontrol altında tutulan maske üretimi ve dağıtım sayısı ise 10 milyon maske sınırına ulaştı.

YÜCE ONLİNE TAKİP EDİYOR

İl genelinde yapılan çalışmaları Sakarya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) binasından online olarak takip eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce gelişmeleri anlık takip ediyor. Sakarya'nın çok yüksek riskli iller arasından kurtulması için çarşı, Pazar,kapalı Pazar yerleri, toplu taşıma araçları, halkın yoğun olduğu bölgelerde denetimlere daha da arttıran Büyükşehir Belediyesi, yine il genelinde dezenfektan çalışmalarına da ağırlık verdi. Vatandaşların kesinlikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen uyması gerektiğini anımsatan Başkan Ekrem Yüce, "Pandemi'yi el birliği ile yenebiliriz. Hep birlikte, omuz omuza mücadele etmeliyiz" dedi.