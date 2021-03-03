Cumhuriyet Savcısı Metin Küçükerden'den bayrak hassasiyeti

Cumhuriyet Savcısı Metin Küçükerden 2005 yılında tanıtıcı bayraklarla şanlı Türk bayrağının boyutlarının ve uzunluğunun aynı olduğunu fark edince Türk Bayrağı Tüzüğünde konuya ilişkin bir maddenin olmadığını fark etti. Vatandaş olarak kaleme aldığı bir dilekçeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına göndererek tüzüğe madde eklenmesi gerektiği talebinde bulundu.

"TÜRK BAYRAĞI HER BAYRAKTAN YÜKSEKTE DURMALI"

Cumhuriyet Savcısı Metin Küçükerden tarafından TBMM'ye gönderilen dilekçede 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununa bağlı çıkarılan tüzüğün 6. bölümünde düzenlenen özel bayraklara ilişkin maddelerde, Türk bayrağı ile diğer özel ve tanıtıcı bayrakların bir arada bulunması durumunun düzenlendiği anlatıldı. Dilekçenin devamında Türkiye'de Türk bayrağının özel ve tanıtıcı bayraklarla bir arada olduğu sayısız yerlerin bulunduğu anlatılarak kurum ve tanıtıcı bayrakların Türk bayrağı ile aynı boyut ve yükseklikte asıldığı belirtildi.

TÜZÜĞE TÜRK BAYRAĞI YÜKSEKTE OLSUN MADDESİ EKLENSİN

Şirketler, spor kulüpleri, holding binaları, dernekler, otel ve moteller, kamplar, tatil siteleri, sayısız özel kuruluş ve iş yerlerinde Türk bayrağı ile tanıtıcı bayrakların yan yana aynı yükseklikte olduğu belirtilen dilekçede Türk bayrağının direğinin diğer bayrak direklerinden daha yüksekte olması şartının tüzüğe madde olarak eklenmesi talebinde bulundu.

TÜRK BAYRAĞINA YÜKSEKLİK ŞARTI GETİRİLECEK Mİ?

TBMM, söz konusu dilekçenin ardından Türk Bayrağı hakkında hazırlanan tüzüğün 35. maddesinde "Tanıtıcı bayrak çeken kuruluşlarda en az iki direk bulunur. Bina ön yüzüne göre sağdaki direğe Bayrak, soldaki direğe tanıtıcı bayrak çekilir. Bu durumlarda, tanıtıcı bayrakların ebadı Bayrak ebadından büyük, direkleri Bayrak direğinden yüksek olamaz." şartında değişiklik yapıp yapmayacağı merak konusu.