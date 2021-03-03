Dikey bahçeleri söken İBB’ye tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), daha önce de büyük tepki çeken, yol kenarlarındaki dikey bahçelerin sökülmesi çalışmalarına yeniden başladı. İBB ekiplerinin gece yarısı operasyonuna sosyal medyada tepki yağdı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Twitter paylaşımında, "Biz Maltepe'nin çöplerle dolu sokaklarını konuşurken, vizyon yoksunu İBB de boş durmamış ana arterlere renk katan dikey bahçelerin sökümüne tekrar başlamış. Belediyecilik bu mudur? Hiç merak etmeyin, 2024'te İstanbul'umuzu yeniden çiçek gibi yapacağız" dedi.