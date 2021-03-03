Evlat nöbetindeki ailelerden CHP heyetine tepki: Geç kaldınız, HDP ile yollarınızı ayırın

CHP heyetinin ziyareti ile ilgili konuşan, 2014 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinde 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Nurettin Üdümlü, HDP ve CHP'yi istemediklerini söyledi. Üdümlü, "Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu buraya geldi. Onların da evladı var. Neden ailelere yardımcı olmuyorlar? Biz tepki gösteriyoruz. Eğer CHP, HDP'ye destek vermezse onlara inanacağız. HDP bizim evlatlarımızı gasbederek götürüyor" dedi.

HDP'li Mithat Sancar'dan 28 Şubat tehdidi: İktidarın akıbeti de aynı olacak

“Milletimiz HDP’nin siyaseten ve hukuken kapatılmasını istiyor”

Son dakika: AK Parti'den HDP açıklaması: Kapatılması kararını siyaset değil hukuk verecek