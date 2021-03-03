Son dakika: Hayata Dönüş Operasyonu'nda yeni gelişme! O dönem üsteğmen olan tutuksuz sanık dinlendi

Son dakika haberine göre Bayrampaşa Cezaevi'nde 20 yıl önce Hayata Dönüş Operasyonu'nda 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin de yaralanmasına ilişkin görev sınırlarını aştığı iddia edilen dönemin jandarma görevlisi 196 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz sanık Kamil Öğül, "Mahkumlarla direkt temas halinde değildik. Kapılar da kaynaklıydı. Akşama kadar bekledik, akşam geri döndük" diye konuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010 yılında hazırlanan iddianamede, 19 Aralık 2000'de gerçekleşen operasyonda Bayrampaşa Cezaevi'nde 12 kişinin öldüğü 29 kişinin de yaralandığı anlatılıyor. İddianamede, 196 şüphelinin "Görev sınırını aşarak gayrimuayyen şekilde birden çok adamı öldürmek" ve "29 kişiyi de yaralamak" iddiasıyla çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep edilmişti.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya, tarafların avukatları katıldı. Başka suçtan tutuklu, bu davadan tutuksuz olan sanık Kamil Öğül, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Kamil Öğül, olay zamanı Ankara Özel Asayiş Komutanlığına bağlı bölükte üsteğmen olarak görev yaptığını, operasyondan bir hafta önce İstanbul'a getirildiklerini ve ihtiyat bölüğü olarak görevlendirildiklerini, Hasdal'da toplumsal olaylara müdahale eğitimi yaptıklarını, operasyon sabahı 05.00 gibi cezaevine girdiklerini aktardı.