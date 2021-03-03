İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatılacak mı?

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı sorusunun yanıtı, milyonlarca işçi ve işvereni yakından ilgilendiriyor. 17 Mart tarihinde sona ermesi planlanan işten çıkarma yasağının Mayıs ayının ortasına kadar uzatılması bekleniyor. Öte yandan pandemi döneminde başlatılan bir başka çalışma olan kısa çalışma ödeneğinin de 31 Mart'a kadar uzatılması söz konusu.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILACAK MI?
17 Mart'ta sona erecek olan işten çıkarma (fesih kısıtı) yasağı da mayıs ortasına kadar uzatılıyor. İşten çıkarma yasağı ile paralel giden ücretsiz izin uygulaması kapsamında şubat ayı verilerine göre 880 binin üzerinde kişiye, ücretsiz izin kapsamında aylık bin 420 lira ödeme yapılıyor. Salgın önlemleri kapsamında getirilen işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Haziran 2021'e uzatma yetkisi bulunuyor. Sosyal Destek Programı kapsamında, üç faz halinde 6.4 milyar lira, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasından 2 milyar 69 milyon lira, kısa çalışma ödeneğinden 27.6 milyar lira, nakdi ücret desteği olarak 8.2 milyar lira, işsizlik ödeneğinden 5 milyar 81 milyon lira, normalleşme desteğinde 3.2 milyar olmak üzere sağlanan destek ve yardımlar 53 milyar liraya ulaştı.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI SON TARİH NE ZAMAN?
Salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı. Yasağa paralel olarak işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi de 17 Mart'a kadar uzatıldı.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR
Çalışanının işten ayrılışını, SGK'ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için '03', işçinin haklı nedenle feshi için '25', işverenin haklı nedenle feshi için '29' ve işyeri kapanması için '17' no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.