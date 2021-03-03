Kocaeli’ne, 1 yılda 2.1 milyar aktarıldı

Kocaeli'nde faaliyet gösteren limanların başkan ve yetkilileri, Kocaeli Valiliğinde Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar, Marmara ve Boğazlar Sahil Güvenlik Komutanlığı Sahil Güvenlik İstanbul Grup Komutanı Özgür Koçan, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürü Kemal Akıner, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Şube Şefliği Bölge Müdür Yardımcısı Remzi Turhan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Kocaeli Hudut ve Sahiller İzmit Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Sorumlu Tabip Dr. Ercan İnci ile ilimizde faaliyet gösteren limanların başkan ve yetkilileri katıldı.

2020'DE GÜMRÜKLERDEN 74 MİLYAR DOLAR

Sektördeki gelime ve sorunların ele alındığı toplantıda konuşan Kocaeli Valisi Yavuz, "Kocaeli, bilim, sanayi ve teknoloji üssü olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletini dünya ile yarıştıran, rekabet ettiren en önemli şehirlerimizden bir tanesidir. Şehrimizin bu hale gelmesinde siz değerli girişimcilerin, işletmecilerin, sanayicilerin payı ok büyüktür. Bu vesileyle sizlere minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyor, sizleri tebrik ediyoruz.

Aslında hepimizin güçlü sandığı bilim, sanayi ve teknolojide, ekonomide önde olduğunu düşündüğümüz ülkelerin pandemi sürecinde büyük zorluklar yaşadığı, yeteri kadar hazırlıklı olmadıklarına hep birlikte şahit olduk. Her türlü olumsuzluğa rağmen 2020 yılında Kocaeli Gümrük Bölge Müdürlüğü bünyesindeki gümrüklerden toplam 74 milyar Dolar civarında bir dış ticaret hacmi gerçekleştirilmiştir. Bu rakam Ülkemizin dış ticaret hacminin %19'una tekabül ediyor. Türkiye'de toplanan gümrük vergilerinin %25'i bölgemizde toplanmıştır. Bu aslında Kocaeli'nin tek başına Türkiye için ne anlam ifade ettiğinin de göstergesidir. Diğer taraftan Kocaeli limanı Türkiye'nin en fazla mal elleçlenen birinci, Avrupa'nın yedinci büyük limanıdır. Bugün ki toplantının temel amacı da; sektörde yaşanan sıkıntı ve sorunların nelerden ibaret olduğu noktasında sizleri dinleyerek çözümü noktasında nasıl yardımcı olabileceğimizi istişare etmektir"

KOCAELİ'NDE 60 YAŞ ÜSTÜLERİN YÜZDE 70'İ AŞILANDI

Kocaeli'nde, sosyal vefa destek grupları aracılığıyla bugüne kadar 450 bin talep gerçekleştiğini vurgulayan ve pandemi süreci ile aşı çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Vali Yavuz; "Hepinizin bildiği gibi pandemi de en çok etkilenen yaş gurubu 60 yaş ve üzeridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyüklerimizin aşılanmasına öncelik verdi. Şu ana kadar ilimizde yaklaşık bu yaş grubunun %70'ini aşıladık. Yaşlılarımızın telefondan yada internetten randevu alabilmelerinin zor olabileceğini değerlendirerek yardımcı olmak üzere Valilik olarak bir takım tedbirler aldık. Kaymakamlarımız, ilçe sağlık müdürlerimiz gezici aşı ekipleri oluşturmak suretiyle kapı kapı büyüklerimizin yanına gidiliyor, aşı hakkında detaylı bilgilendirme yapılıyor ve aşısını yaptırmak isteyenlere de aşısını yapıyorlar. Yine Sosyal Vefa Destek Grupları aracılığıyla bugüne kadar 450 bin talep gerçekleştirilmiştir. Sosyal destek talebinde bulunan vatandaşlarımıza yönelik olarak da bugüne kadar yaklaşık 700 bin civarı evde sağlık ve evde bakım hizmeti verdik. Bu rakamlarda gösteriyor ki pandemi başlangıcından bugüne kadar 1 milyon 100 bin talep kapı kapı gezmek suretiyle yerine getirilmiştir. Dolayısıyla memur çalışmaz, az çalışır anlayışını da aslında bu dönemde yıktığımızı söyleyebilirim. Sadece bizim çalışanlarımız değil, gönüllülerimiz hiçbir maddi menfaat beklemeksizin koşan ve bir derde çare olmak için çırpınan Aziz Milletimizin fertleri vardı. Buradan hepsine ayrı ayrı minnet ve şükran duygularımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

İŞSİZLİK YÜZDE 33 AZALDI

2019 yılına oranla 2020 yılında Organize Sanayi Bölgelerinde çalıştırılan kişi sayısında artış görüldüğünü belirten Vali Yavuz; "Kocaeli ilinde 2020 yılında işsizlik rakamlarının %33 azalmasının sebebi sanayi sektöründeki hareketliliktir. İlimizde faaliyet gösteren OSB'lerden aldığım rakamlara göre; 2019 yılına göre 2020 yılında sanayide özellikle OSB'lerde çalıştırılan kişi sayısında artış olduğunu bizzat gördüm. Ama bu Türkiye'de hiçbir sorun yok demek değildir. Turizm ve hizmet sektörü olumsuz etkilenmiştir. Hükümetimiz özellikle bu yaşanan sürece destek olmak üzere Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında kısa çalışma ödeneği, toplumun dezavantajlı gruplarına yapılan faz1, faz2, faz3 gibi yol ve yöntemler dahil olmak üzere Kocaeli'ye 2020 yılı içerisinde 2.1 milyar TL aktardı"

GÜNLÜK 20 BİN PCR TESTİ YAPABİLECEK KAPASİTEYE SAHİBİZ

Kocaeli Valisi Yavuz, Salı günü itibariyle sınırlı bir normalleşmeye geçildiğini belirterek, " İlimiz yüksek riskli iller arasında bulunuyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kısıtlamalardan kurtulabiliriz. Alınan tedbirler sayesinde iş yerlerindeki bulaşın düşük olduğunu görüyoruz. Çünkü Sanayi Odası tarama faaliyetleri yapıyor, sanayicilerimiz işi önemsiyor ve siparişlerini yetiştirebilmek içinde her türlü tedbiri alıyor. Bu yüzden tüm sanayicilerimizi tebrik ediyoruz. Kocaeli olarak sağlık hizmetlerinde ön saflarda olan bir iliz. Günlük 20 bin PCR testi yapabilecek kapasiteye sahibiz. Bu çok önemli bir güç. Dolayısıyla bize bu konuda destek veren Büyükşehir Belediyemize, OSB'lerimize, tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Toplantı, Kocaeli'nde faaliyet gösteren limanların başkan ve yetkililerinin sorun ve taleplerinin dinlenmesi ve yapılan istişarelerle son buldu.