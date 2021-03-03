Kontrollü normalleşme için karar valilerde

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Genelgede, risk grubuna göre il bazında alınması gereken koronavirüs tedbirleri ile uyulacak kuralların valiliklerce belirleneceği belirtildi. Genelgede, şunlar kaydedildi:Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatleri arasında uygulanacak.Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazartesi saat 05.00'te bitecek.Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için getirilen sokağa çıkma süresi 3 saatten 4 saate yükseltildi. 65 yaş ve üzeri 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00- 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerlerinde yüzde 50 kapasite sınırlaması uygulanacak. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde olacak. İşletmeler HES kodu olmadan müşteri almayacak.Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu tesisleri 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecek.Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde nikah ve düğünler, katılımcı sayısı 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde bu sayı 50 ile sınırlı olacak.Düşük ve orta risk grubundaki illerde market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi işyerleri saat 07.00'de açılacak, 20.00'de kapanacak.Düzenlenecek genel kurullara, düşük, orta ve yüksek risk gruplarında; kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecek.