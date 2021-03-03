Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz Ağrı'da

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, ilk olarak Ağrı Valiliğini ziyaret etti. Vali Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol tarafından karşılanan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, şeref defterini imzaladı.

Vali Varol ile makamında bir süre görüşen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'a ziyaretlerinin anısına Vali Varol tarafından hediye takdim edildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Vali Dr. Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve il protokol üyeleri, Kültür ve Kongre Merkezini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, konferans salonu ve "Etüt Merkezi Projesi" kapsamında yapımı süren çalışma salonlarını inceledi.

Kültür ve Kongre Merkezi içerisinde yer alan İl Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nde incelemelerini sürdüren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, ders çalışan gençlerle sohbet edip, başarılar dilerken; satranç oynayan çocuklarla yakinen ilgilendi.

Ziyaretlerini Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nde sürdüren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz; kültür, sanat ve turizm değerlerin yaşatılması ve tanıtılması amacıyla yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden detaylı bilgi aldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Kodla Ağrı Uygulama Merkezine ziyarette bulundu. Yenilenerek müze olarak Ağrı'ya kazandırılması planlanan merkezi inceleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, hayallerini kodlayan çocuklarla bir araya geldi.