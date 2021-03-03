Muğla Valisi kaçak yapıları denizden denetledi

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris ilçesi Bozburun Yarımadası, Yeşilova ve Hisarönü Körfezleri, Söğüt, Selimiye ve Orhaniye Mahallelerinde Sahil Güvenlik Botu ile inceleme ve denetimlerde bulundu.

İnceleme ve denetimlerinde Vali Orhan Tavlı'ya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil eşlik etti.

Denetimler sırasında yetkililerden bilgiler alan Vali Orhan Tavlı, Marmaris Koylarında bulunan yapıların imara aykırılıklarını yerinde inceledi.

Vali Orhan Tavlı, ilimizin eşsiz koyları, kıyı şeridinde Kıyı Kenar Kanununa aykırı ve kaçak yapılarla ilgili gerekli işlemlerin başlatılması yönünde talimatta bulundu.

Yapılan denetimler sırasında güzergâh içindeki bölgede bulunan tarihi yapıları da inceleyen Vali Orhan Tavlı, tarihi yapıların korunması ve kültür turizmine kazandırılması amacıyla Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca gerekli çalışmalara başlanacağını ifade etti.

Muğla'da kaçak yapılarla mücadelenin kesintisiz devam edeceğini belirten Vali Orhan Tavlı, il genelinde ekiplerin sahada çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü ifade etti.