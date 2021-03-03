Muş Valisi: Talimatlarla ilimize özel tedbirleri aldık

Muş Valisi İlker Gündüzöz, düzenlediği basın toplantısında,"Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sadece devletin yapabileceği bir mücadele değil. El birliğiyle eğer bu mücadeleyi yapabilirsek başarıya ulaşma şansımız daha yüksek." dedi.

Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür eden Vali Gündüzöz, "İl noktasında da arkadaşlarımız gece gündüz çalıştı hepsini takdir ediyoruz. Bu konuda kolluk kuvvetlerimizde virüsün ülkemizde görüldüğü anda Muş ilinde jandarmamız olsun, emniyetimiz olsun en öncelikli işi virüsle mücadele oldu. Denetimler noktasında sürekli sahadaydı görev yaptılar " diye konuştu.

"DÜŞÜK RİSKLİ İLLERDEN BİRİYİZ"

Vali Gündüzöz şunları kaydetti: "Salgının ilk günlerinde en yoğun olan caddemiz olan İstasyon Caddemizi demir korkuluklarla böldük ve insanların birbirleriyle temasını önlemeye çalıştık. Bunun da etkili olduğunu düşünüyoruz. Aslında bugüne geldiğimiz noktada Muş düşük riskli illerden biriyse bu zaman içerisinde alınan tedbirlerin neticesini almış olduk. Bu konuda her vatandaşımız bize aynı duyarlılıkla yaklaşmadı. İlk başta tepki veren vatandaşlarımızda oldu. Devlet olarak biz o tedbirleri almak zorundaydık." Geldiğimiz noktada da hem maske olsun, hem mesafe olsun, hem de temizlik olsun yapılan ikazların ve vatandaşımızın nezdinde bu ikazlara dayalı olarak verilen tepkilerin olumlu sonuçların alındığını hatırlatan Gündüzöz "Dolayısıyla Muş düşük risk grubunda olan 14 ilden biri olarak yer almakta hatta en düşük riskli illerin arasında yer almakta. Bu sevindirici ama tüm vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Evet, Muş mavi, düşük riskli illerden biri olarak ortaya çıktı. Bu mücadele ile verildi. Bu mücadelede idare olarak biz, onun dışında paydaşlarımız olan herkes ve özellikle vatandaşlarımız etkili şekilde destek verdi. Zaman zaman ağır yaptırımlarda yaptık, cezalar verdik, para cezaları verdik. Bunların hepsi bu memleketin iyiliği içindi. En düşük riskli illerin elde ettiği bir takım avantajlar var şimdi. Sağlık açısından geldiğimiz noktada dükkânlarımız açıldı, vatandaşlarımız daha rahat hareket etme imkânına sahip oldular, okullarımız açıldı. Bu fırsatı emek vererek yakaladık ama vatandaşlarımızın çok daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Uzun süren bu mücadeleyle elde ettiğimiz bu fırsatı çok kısa bir sürede de yitirme riskiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLAR UYARILARI DİKKATE ALMALI"

Temizlik, maske ve mesafe konusunda hiçbir şekilde taviz verilmeyecek diye Gündüzöz, "Bugünden itibaren daha yoğun bir şekilde denetimler yapılacak. Bu denetimler insanımızın sağlığı için, toplumumuzun mutluluğu için ve bu ülkeden, bu musibeti, bu salgını biran önce def etmek için. Biz vatandaşlarımızdan hassaten şunu istiyoruz; maskelerinizi indirmeyin. Biz düşük illerden biri olduk, kontrollü normalleşmeye geçildi. Bu mutluluk verici ama bu şu demek değil; maskeleri atalım, gezelim. Şimdi sokaklara baktığımızda maskeleri çıkaranlara şahidiz. Biz her türlü önce uyaracağız. Eğer uyarıları kale almazlarsa daha fazla ceza keseceğiz." ifadelerine yer verdi.