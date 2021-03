Mutasyon virüs görülen illerin sayısı 70’i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SABAH'ın sorularını cevapladı. Mutasyon virüs görülen illerin 70'i geçtiğini belirten Koca, "Oransal olarak giderek artmaya devam ediyor. Bulaşıcılığı daha fazla. Bulaştırıcılığı yüzde 30 ile yüzde 70 arasında arttığı şeklinde genel bir kanaat var ama bulaştırıcılığın oranını net olarak söylemek çok zor. Bulaşıcılığın her halükârda arttığını, vaka artışına bağlı olarak ağır hasta sayısının aynı oranda artmamasından görüyoruz. Bu iyi bir şey" dedi.Alman aşısının 10 gün içinde Türkiye'ye gelmesini beklediklerini ifade eden Sağlık Bakanı Koca, İngiltere'nin AstraZeneca aşısı ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Yerli aşıda faz-2 aşamasının devam ettiğini belirten Koca, faz-1 için 3 veya 4 aşı çalışmasının her an başlayabileceğini söyledi.Koca, şu anda aşılamada 8 milyon 778 bin ilk doz, 1 milyon 800 bin ikinci doz olmak üzere 11 milyona yaklaştıklarını söyledi.İller arasında şehirler arası yolculuğun nasıl olacağına ilişkin Bakan Koca, "Mümkün mertebe bu geçişlerin azaltılması gerekiyor ama şu an için biz onu pratikte uygulamayacağız, martı gözlemlemek istiyoruz" dedi.