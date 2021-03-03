Rütbeli askerlere FETÖ’den gözaltı

Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar sürüyor. Ankara'da kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasındaki 19 asker deşifre oldu. 1 albay, 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen ile 2 astsubayın da aralarında bulunduğu 19 askerle onlara mahrem imamlık yapan 5 zanlı hakkında 10 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 19'u gözaltına alındı. FETÖ'ye yönelik 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli, Ankara merkezli 26 ilde yapılan operasyonda ise 25 şüpheli, İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda ise 28 şüpheli gözaltına alındı.