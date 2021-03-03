Şantajcılara boyun eğdiler

Kaset şantajıyla karşı karşıya kalan ve CHP'den istifaya zorlanan Denizli Milletvekili Teoman Sancar, partisinin kendisine sahip çıkmadığını, söz hakkı bile tanımadıklarını belirterek, yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "Pandemi nedeniyle mekânlar kapalıydı. Birkaç arkadaşımla birlikte bir ortamda alkol aldık. Daha önceden tanıştığım ailece de görüştüğümüz bir kişi, çalıştığı kurumda çok baskı gördüğünü, görüşmek istediğini söyledi. Mekânlar kapalı olduğu için evine gittim. Kapıda biraz görüştük. Konu uzayınca içeriye geçtim. Saatin geç olması nedeniyle orada uyuyakalmışım. Aradan bir hafta geçtikten sonra bu kişi beni aradı. Elinde birtakım görüntüler olduğunu söyledi. Telefonda kim olduğu bile belli olmayan birkaç saniyelik bir görüntü izlettiler. Görüntüler çok net değildi. Bunları basına vermekle tehdit edip 1 milyon dolar istediler. Ben görüntülerin bana ait olmadığına emindim. 'İstediğinizi yapın' deyip yanlarından ayrıldım. Ancak tehditler birkaç hafta daha sürdü."Şantajcıların kendisinden istediğini alamayınca genel merkeze giderek CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile görüştüğünü söyleyen Sancar, şöyle devam etti: "Bir süre sonra Ankara'ya genel merkeze çağrıldım. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç vardı odada. Torun, videom olduğunu söyledi. Telefonundan görüntülere girdi belli belirsiz bir video izletti. Görüntülerin bana ait olduğunu söyledi. Ben 'Bunu kimler getirdi' diye sordum. 'Bunu söyleyemeyiz' dediler. Şoke oldum. Beni değil şantajcıları savundular. Görüntüleri izlememe bile fırsat vermediler. İstifa mektubum hazırlanmış bile, istenilmediğimi anladım imzamı attım, arkama bile bakmadan ayrıldım. Partim bana sahip çıkmadı. Bir şantajcıya inanıp beni harcadı. Kendimi ifade etmeme izin bile vermediler. Kim olduğunu bile bilmediğim insanlar elini kolunu sallayıp genel merkeze nasıl girer? Nasıl genel başkan yardımcısı bunları odasına kabul eder, anlamış değilim."Denizli Milletvekili Sancar'dan istediğini alamayan şantajcıların; Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne gidip, Genel Başkan Yardımcısı Torun'un 10. kattaki odasına elini kolunu sallaya sallaya girip görüntüleri izlettikleri ve 1 milyon dolar istedikleri ortaya çıktı. Şantajcıları makamında ağırlayan Torun ise onları polise şikâyet etmek yerine, Sancar'ı istifaya zorladı.TeomanSancar'ın kaset şantajının ardından polise giderek şikâyette bulunması üzerine Denizli'de F.S. isimli genç gözaltına alınmıştı. F.S.'nin ifadelerinin ardından polis harekete geçti. Sancar'a şantaj olayına karıştığı belirlenen biri polis 6 şüpheli, Ankara, Mersin ve Kırıkkale'de yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Sancar'a şantajla suçlanan 6 şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü Denizli'ye gönderildi./ SABAH