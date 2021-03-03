Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu: Şehit ve Gazi aileleri devletin en değerli emanetleridir

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Vali Yardımcısı Samet Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile birlikte 'Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti.

Federasyon başkanı Abdulbaki Olgaç'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri federasyon yetkilileri ile sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Şehit ve Gazi aileleri devletin en değerli emanetleri olduğunu ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Aziz vatanımızda hür, bağımsız ve huzur içinde yaşıyorsak, bunu kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Her zaman yanlarındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Mukaddes vatanımız uğruna canlarını hiç düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle kahraman gazilerimize de saygıyla ve minnetle anıyorum." dedi.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraf ile sona erdi.