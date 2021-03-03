Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son Dakika - 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşımaya, otobüse binebilir mi? İçişleri Bakanlığı açıkladı...

Son Dakika - 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşımaya, otobüse binebilir mi? İçişleri Bakanlığı açıkladı...

Türkiye’de etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ülkemizde kovid-19 önlemleri kapsamında risk grubunda yer alan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin toplu taşıma araçlarını kullanmasına yönelik getirilen kısıtlamalarla ilgili yeni gelişme olup olmadığı son kabine toplantısının ardından merak konusu olarak 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşımaya, otobüse binebilir mi? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada belirlenen risk grubuna göre kullanımına ilişkin karara varıldı.

Giriş Tarihi: 3.3.2021 19:31 Son Güncelleme: 3.3.2021 19:31 ABONE OL
Son Dakika - 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşımaya, otobüse binebilir mi? İçişleri Bakanlığı açıkladı...

Ülkemizde etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisi sebebiyle kovid-19'un en fazla tehdit ettiği yaş grupları olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin toplu taşıma kullanımına getirilen kısıtlamayla ilgili yeni detaylar geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası merak edilmeye başladı. Bu bilgilerle yeni gelişme olup olmadığı öğrenmek isteyenler 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşımaya, otobüse binebilir mi? sorusuna yanıt aramaya başladı.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMAYA, OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrası, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kısıtlaması son durum detayları şöyle;



İçişleri Bakanlığı açıklamasında konuya ilişkin şu detaylar yer alıyor;

  • Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerimizdeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabileceklerdir.
  • Çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız için şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanımına dair kısıtlamaya devam edilecektir.

TÜRKİYE İL İL KORONAVİRÜS RİSK GRUPLARI VE RENK KODLARI

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller (MAVİ) Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller (SARI) Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller (TURUNCU) Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller (KIRMIZI) Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)



20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika - 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşımaya, otobüse binebilir mi? İçişleri Bakanlığı açıkladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA