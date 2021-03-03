Son Dakika - 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşımaya, otobüse binebilir mi? İçişleri Bakanlığı açıkladı...

Ülkemizde etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisi sebebiyle kovid-19'un en fazla tehdit ettiği yaş grupları olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin toplu taşıma kullanımına getirilen kısıtlamayla ilgili yeni detaylar geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası merak edilmeye başladı. Bu bilgilerle yeni gelişme olup olmadığı öğrenmek isteyenler 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşımaya, otobüse binebilir mi? sorusuna yanıt aramaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrası, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kısıtlaması son durum detayları şöyle;
İçişleri Bakanlığı açıklamasında konuya ilişkin şu detaylar yer alıyor;
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller (MAVİ) Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller (SARI) Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller (TURUNCU) Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller (KIRMIZI) Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.