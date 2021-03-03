Son dakika: DEAŞ'tan mezarlıkta 1 saat 40 dakikalık terör! Dikkat çeken 'Ayakkabı tabanı' detayı

'ŞİRK' GÖRÜYORLAR

DEAŞ silahlı terör örgütünün kontrolü altında bulunan bölgelerde, silahlı terör örgütü üyelerinin Suriye'de radikal selefi düşünce doğrultusunda tarihi eserler, heykeller, mezar taşları, mabetler gibi yerleri sözde 'şirk' olarak gördüğü ve bu yapıları tahrip ettiği biliniyor. DEAŞ silahlı terör örgütün radikal selefi düşüncesi doğrultusunda sözde şirk olarak görülen mezar taşlarının yıkılması gerektiği görüşünün, Alihocalı Mezarlığı'ndaki, mezarların tahrip edilerek zarar verilmesi olayını gerçekleştiren şüpheliler tarafından benimsenerek DEAŞ silahlı terör örgütünün fikir ve görüşleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri değerlendiriliyor.

Son dakika: İkiz şehitlerin kabrine saldıran DEAŞ üyeleri adliyeye sevk edildi

100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmadı, canından oldu

SON DAKİKA: İstanbul'da sustalı dehşet! 5 kişiyi bıçakladı