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haberi: Bakan Koca'dan Sabah'a özel açıklamalar: İlleri sayısı 70'i geçti...

haberi: Sağlık Bakanı SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Mutasyonlı virüs görülen illerin 70'i geçtiğini belirten Koca, "Oransal olarak giderek artmaya devam ediyor. Bulaşıcılığı daha fazla. Bulaştırıcılığı yüzde 30 ile yüzde 70 arasında arttığı şeklinde genel bir kanaat var ama bulaştırıcılığın oranını net olarak söylemek çok zor." dedi.

Eda IŞIK Eda IŞIK
Giriş Tarihi: 3.3.2021 07:21 Son Güncelleme: 3.3.2021 07:28 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Koca'dan Sabah'a özel açıklamalar: İlleri sayısı 70'i geçti...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mutasyonlu virüs ve aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bulaşıcılığın her halükârda arttığını, vaka artışına bağlı olarak ağır hasta sayısının aynı oranda artmamasından görüyoruz. Bu iyi bir şey" dedi."

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Alman aşısının 10 gün içinde Türkiye'ye gelmesini beklediklerini ifade eden Sağlık Bakanı Koca, İngiltere'nin AstraZeneca aşısı ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Yerli aşıda faz-2 aşamasının devam ettiğini belirten Koca, faz-1 için 3 veya 4 aşı çalışmasının her an başlayabileceğini söyledi.

11 MİLYON DOZ AŞILAMA

Koca, şu anda aşılamada 8 milyon 778 bin ilk doz, 1 milyon 800 bin ikinci doz olmak üzere 11 milyona yaklaştıklarını söyledi. İller arasında şehirler arası yolculuğun nasıl olacağına ilişkin Bakan Koca, "Mümkün mertebe bu geçişlerin azaltılması gerekiyor ama şu an için biz onu pratikte uygulamayacağız, martı gözlemlemek istiyoruz" dedi.

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Son dakika haberi: Bakan Koca'dan Sabah'a özel açıklamalar: İlleri sayısı 70'i geçti...
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