Son dakika haberi: Bakan Koca'dan Sabah'a özel açıklamalar: İlleri sayısı 70'i geçti...

11 MİLYON DOZ AŞILAMA

Koca, şu anda aşılamada 8 milyon 778 bin ilk doz, 1 milyon 800 bin ikinci doz olmak üzere 11 milyona yaklaştıklarını söyledi. İller arasında şehirler arası yolculuğun nasıl olacağına ilişkin Bakan Koca, "Mümkün mertebe bu geçişlerin azaltılması gerekiyor ama şu an için biz onu pratikte uygulamayacağız, martı gözlemlemek istiyoruz" dedi.

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