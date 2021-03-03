Türk Polisi dost elini ihtiyaç sahipleri için uzattı

Mahalle Muhtarları ile koordineli olarak belirledikleri ihtiyaç sahibi kişilere kışlık giyim malzemesi verdi.

AÇIKLAMA YAPILDI

24 saat halkımızın huzuru ve refahı için görev başında olduklarını belirten, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Şehrimizin ve halkımızın huzur ve güvenliği için yürüttüğümüz önleyici tedbirlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de vatandaşlarımızın ve geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin ve çocuklarımızın yanlarında olmaya devam ediyoruz. İl Emniyet Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından mevsim itibarı ile yaşanmakta olan soğuk kış günlerinde "Kışı Birlikte Geçirelim" Projesi kapsamında, Mahalle Muhtarlarımız ile yapılan çalışma sonrasındatespit edilen çocuklarımıza, Türk Kızılay Karabük Şube Başkanlığı ile koordineli olarak ihtiyaçları olan kışlık giyim malzemelerinden oluşan koli (Mont, Bot, Kazak, Pantolon, Çorap) dağıtımı yapılmıştır" denildi.