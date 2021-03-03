Vali Gürel: Daha etkin ve sıkı bir denetim gerçekleştireceğiz

Karabük Valisi Fuat Gürel Başkanlığında toplanan Pandemi Denetim Ekipleri Valilik Büyük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri ile ilgililerin katıldığı toplantı ile yapıldı.

Vali Fuat Gürel; denetimlerini daha sıklaştıracaklarını, orta riskli iller arasında yer aldıkları, düşük riskli iller arasında yer almaları için Karabük halkının tüm kurallara uymaları isteyerek, mutlu sona el birliği ile başaracaklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge kapsamında ilimizin de içinde bulunduğu Orta Risk (Sarı) Grubunda uygulanacak tedbirler ve denetimlerle ilgili herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için kurum müdürlerine talimat veren Vali Gürel, "Dün itibariyle yeni bir sürece girdik, kontrollü normalleşme dönemi. Geçen sene salgının ilk şokunu atlattıktan sonra, 1 Haziran sonrası kontrollü sosyal hayat dönemine girdik. Bu dönemde belli kurallar altında virüsle mücadele edildi. Bu süreçte, vaka sayıları belli dönemlerde azalarak, belli dönemlerde ise artarak geçirdik. 1 Mart itibariyle de Kontrollü Normalleşme dediğimiz bir döneme girmiş olduk." dedi.

Gürel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepinizin malumu olduğu üzerine kurban bayramı sonrasında vaka sayılarımızda artış oldu, Ekim, Kasım aylarında vaka sayılarımız zirve yaptı. Daha sonra devletimizin almış olduğu tedbir ve önlemler ile vatandaşlarımızın kurallara uymasıyla vaka sayılarımız azaldı ve dün itibariyle de Orta Riskli il olarak yeni sürece girmiş olduk. Aslında geçen haftaya kadar düşük riskli bir ildik, geçen hafta pazartesi günü vakalarımızda bir yükseliş olunca Orta Riskli iller içerisinde en altta yer alan illerden birisiyiz. Fakat mevcut süreci idare etmek mevcut süreci takip etmek çok da kolay olmasa gerek. İl olarak çok işlek bir yerdeyiz, seyahat açısından hareketliliğin yoğun olduğu bir bölgedeyiz, bu hareketlilik hem metropollerden bize gelenlerde hem de bizden oraya özellikle sağlık ve tedavi kaynaklı veya ticari faaliyetler kaynaklı gelişler ve gidişlerle aslına bakarsanız çok da yöreden arındırılmış bir il de yaşamıyoruz. Bizim elimizde ki en önemli materyal denetim, geçtiğimiz senenin Mart ayından bu yana denetimler gerçekleştiriyoruz, önümüzde çok dikkatli ve titiz olmamızı gerektiren hususlar var. Bunlardan birisi eğitim ve öğretimin yüzyüze başlaması, üniversitenin bazı bölümlerinin yine yüzyüze eğitime başlaması ve hafta sonu kısıtlamasının kalkması bu sayede il dışından çok sayıda vatandaşımızın ilimize geleceğini göreceğiz, belki de ilerleyen süreçte en büyük handikabımız bu olacak. Bir diğer hususta Ramazan ayı yaklaşmakta, yardımlaşmanın, sosyalleşmenin en üst düzeyde yaşandığı on bir ayın sultanı, özellikle iftar programları ve ardından yaşacağımız, idrak edeceğimiz Ramazan bayramı çok dikkatli ve titiz çalışmamız gereken süreçler ama tüm bunlara rağmen avantajlarımız da var. Aşılama sürecimiz devam ediyor, şu ana kadar 34 bin aşılama gerçekleştirdik, tabi bir kısmı ikinci doz aşılar, aslında fena değil ama yeterli de değil, aşılandırmayı hızlandırmamız gerekiyor. Yaz aylarına giriyoruz, geçtiğimiz sene yaz aylarında vaka sayıları ve bulaşma ile ilgili rahatlama olmuştu tüm çabamız süreci yönetip bu sıkıntıdan bir an önce kurtulmak. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı ama haftanın tüm günlerinde akşam saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın kısıtlamaları tamamen serbest, tüm kademelerde yüzyüze eğitim başladı, restorantlar kafeler vb. yerler hizmet vermeye başladı, halı sahalar açıldı, kamu kurumlarımız normal mesaiye başladı, nikah ve düğün uygulamaları zaten devam ediyordu, 100 kişi ile sınırlandırıldı. Sivil toplum örgütlerinin genel kurulları yapılacak, özellikle denetim ekiplerimizden isteğimiz Kontrollü Normalleşme Döneminde etkin bir denetim gerçekleştirmek, sürekli sokaklarda olmamız bulaş riskinin yoğun olduğu yer ve saatlerde denetim ekiplerimizin orada olması rutin bir denetimden ziyade etkin ve sıkı bir denetim faaliyetinin içinde olmanız gerekiyor. Filyasyon ekiplerimizin denetimleri çok önemli, çünkü onlar sayesinde vakalara ulaşabilirsek bulaşma riskini en aza indirebiliriz. Hastalarımız genellikle evlerinde tedavi olduklarından bulaştırma riskleri daha fazla, o yüzden Filyasyon ekiplerimizin denetimleri ile emniyet güçlerimizin denetimleri bizler için oldukça önemli."