1.5 yıllık ankesör bilançosu: Bin 632’si muvazzaf 2 bin 114 şüpheliye gözaltı

İzmirCumhuriyet Başsavcılığı tarafından ankesörlü telefon yoluyla mahrem imamlarıyla görüştükleri tespit edilen TSK içerisindeki kripto FETÖ üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda elde edilen 1.5 yıllık bilanço, örgütün TSK'daki varlığını gözler önüne serdi. İstanbul Başsavcılığı'nca kurulan ülke geneli ankesör veri havuzu, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'yla paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen ankesörlü soruşturmalar kapsamında Kasım 2019'dan bu yana 15 ayrı operasyon düzenlendi. Bin 632'si muvazzaf, 452'si daha önce ihraç edilmiş ya da emekli asker, 30'u ise eski askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 2 bin 114 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi. 939'u tutuklandı. 281'i itirafçı olunca serbest kaldı, 657'si pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasında Kara Kuvvetleri'nden 5 bin 887, Deniz Kuvvetleri'nden 3 bin 802, Hava Kuvvetleri'nden ise bin 147 olmak üzere toplam 10 bin 836 kişi hakkında açılan soruşturma yürütülüyor. 15 Temmuz'dan bugüne Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları'ndan 21 bin 181 kişi ihraç edildi.