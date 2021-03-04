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2023’te HDP’yi sandığa gömeceğiz

ANKARA
Giriş Tarihi: 4.3.2021 ABONE OL
2023’te HDP’yi sandığa gömeceğiz
TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP'nin kapatılması tartışmalarına ilişkin soru üzerine, "Meclis siyaset kurumu. Siyaset kurumunun rekabeti sandıkta. AK Parti siyaseti kurulduğu günden bu yana her daim milli iradenin hakimiyeti çerçevesinde siyaset yapmıştır. HDP'ye oy veren 6 milyon vatandaşımızın da HDP'den rahatsızlığını bilerek çalışmalarımızı yapıyoruz. 2023'te HDP'yi seçimde sandığa gömüp tabela partisi haline getireceğiz. Türk siyasi tarihinde Türk'ü ile Kürt'ü ile Alevi'si, Çerkez'iyle kardeşlik hukukumuza kasteden terörle arasına çizgi çekemeyen bu siyasi partiyi siyaset tarihinin tozlu raflarına göndereceğiz" dedi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması ile ilgili tartışmalara ilişkin "HDP kapatılacak mı? Bunun cevabı siyasette değil hukuktadır. İlgili merciler bakarlar, incelerler, değerlendirirler, deliller üzerinden nihai bir hüküm verirler" değerlendirmesinde bulundu.
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2023’te HDP’yi sandığa gömeceğiz
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