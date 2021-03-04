Belediyenin kurduğu seralarda yetişen sebzeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Eyüp Sultan Belediyesi, Odayeri köyünde kurduğu seralarda yetiştirdiği sebzeleri belediyenin sosyal marketinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Ağaçlı mahallesinde lavanta bahçesi yapan Eyüpsultan Belediyesi köylerin kalkınması için çalışmalarını sürdürüyor. Odayeri köyünde kurulan seralarda kışın kıvırcık, ıspanak, marul, roka yazın ise domates, biber, salatalık, patlıcan gibi sebzeler yetiştiriliyor. Hasadı yapılan ürünler, belediyenin sosyal marketinden ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor. Odayeri mahallesinde bulunan serada belediyenin kırsal çalışmaları hakkında bilgi veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Mevsiminde domates ve salatalık ektik. Şimdi de turp, marul ve ıspanak var. 3 serada bir mevsimde 3-4 çeşit ürünü mevsimsel olarak vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Buradaki ürünleri de sosyal markette tezgaha koyuyoruz" dedi.

'TOPRAĞA TEŞVİK ETMEK İSTİYORUZ'

İstanbul'un betonlaşan yapısından dışarı çıkıldığında nelerin olabileceğini, emek verilince nasıl güzelliklerin ortaya çıkacağını göstermek istediklerini belirten Köken, şunları söyledi: "Bu 3 seradan çıkan ürünün kaç kişiye yeteceğini biliyorsunuz. Biz bunları sosyal markette değerlendiriyoruz. Asıl amacımız kadınların burada çalışmasını sağlamak, çocukların da eve geldiğinde karşısına çıkan domatesin manavda değil burada bittiğini ve emekle olduğunu göstermek. Toprakla buluşturmayı teşvik etmek istiyoruz. Betonlaşan dünyamızda yeşilin ve doğanın, yediğimiz nimetlerin tamamının bu topraktan geldiğini insanlara anlatmaya çalışıyoruz."

ÇÖP KÖY DOĞA KÖYÜNE DÖNÜŞÜYOR

Köken, Eskiden çöp dökülen Odayeri Mahallesi'nin yapılan kırsal çalışmalarla artık doğa köy olma yolunda ilerlediğini söyleyerek, "Odayeri eskiden çöp dökülen bir alandı şimdi seralarla ve permakültürle anılan bir yer haline geldi. Biraz ilerde de permakültür tesisi kuruyoruz. Burası bir eğitim alanı olacak. Geri dönüşümün toprakla buluşmasında nelerin ortaya çıkabileceğini bilimsel olarak göreceğiz. Burası çöp köyden doğa köyüne dönüşüyor gibi gözüküyor" şeklinde konuştu.



Köken, köyleri, köy statüsünde yaşanır halde tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydederek, ilerleyen zamanda seraların gezilecek bir alan olacağını söyledi.