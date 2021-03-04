Son dakika: Cansu’nun katilleri yeniden hakim karşısında!

Muğla'da, 6 yıl önce tecavüz ettikleri 18 yaşındaki Cansu Kaya'yı öldüren garson arkadaşı ve lise öğrencisine verilen cezayı az bulan Yargıtay kararı bozarak dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Sanıklardan Necati Demir, "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Nitelikli cinsel istismar" suçundan 27 yıl, "Kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan 9 yıl, Mehmet Poyraz Çalhan'da "Kasten öldürme" suçundan 24 yıl, "Cinsel istismar" suçundan 12 yıl, "Kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan ise 6 yıl yıl hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, eylemin gerçekleştiği tarihte Kaya'nın 18 yaşından büyük olması gerekçesiyle "Nitelikli cinsel istismar suçu" yerine "Cinsel saldırı" suçundan cezalandırılmaları gerektiği yönünde kararın bozulmasına karar verdi.





SAVCILIK MÜTALAASINI MAHKEMEYE SUNDU



Yargıtay'ın kararı sonrası görülecek olan davanın ilk duruşması bugün Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanıklar Necati Demir ve Mehmet Poyraz Çalhan, duruşmaya bulundukları cezaevlerinden SEGBİS'le bağlanırken, Cansu Kaya'nın anne ve babası, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada Yargıtay'ın dosya hakkında verdiği karar okundu. Duruşma savcısı, bozma ilamına uyulması yönünde mahkemenin karar vermesi yönünde görüş bildirdi. Davanın genişletilmesi yönünde herhangi bir talebin bulunmadığını belirten duruşma savcısı esas hakkındaki mütaalasını mahkemeye sundu.



CİNSEL İSTİSMAR BULGULARINI İZAH EDEMEDİLER



Esas hakkındaki mütalaada, suça sürüklenen sanık Mehmet Poyraz Çalhan ve Necati Demir'in kendi içinde ve karşılıklı birbirleriyle çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtildi. Cansu Kaya'nın suda boğulduğunu iddia etmelerine rağmen, kafasında ve boynunda darp izlerinin olduğu, sanıkların Cansu Kaya ile aralarında fiziksel bir temas olmadığını iddia etmelerine rağmen, otopsi raporundaki cinsel istismar bulgularını izah edemedikleri vurgulandı.





CİNSEL SALDIRI TEŞEBBÜSÜNDE BULUNDULAR



Sanıkların Cansu Kaya'nın boğulduğunu iddia etmelerine rağmen Kaya'ya yönelik cinsel saldırı teşebbüsünde bulundukları ancak Kaya'nın direnmesi nedeniyle eylemi tamamlayamadıkları vurgulanan mütalaada, duyulan infial nedeniyle Kaya'nın boğazını sıkmak, başını bir yerlere vurmak ve ölmek üzere olduğu sırada suya atarak öldürme nedeniyle kasten öldürme, zincirleme şekilde cinsel saldırıya teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Savcılık suç tarihinde 18 yaşının altında olan sanık Mehmet Poyraz Çalhan hakkında verilecek cezada bu hususun gözetilerek verilecek cezada indirim uygulanmasını da mütalaasına ekledi.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK



Sanıkların kaçma şüpheleri bulunması nedeniyle tutukluluk hallerinin de devamı yönünde görüş bildirildi. Mahkeme verdiği ara kararda, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederken, duruşmanın 2 Nisan tarihine ertelenmesine hükmetti.