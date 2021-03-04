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'da 15 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

'da terörle mücadele operasyonları nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 15 bölge özel güvenlikbölgesi ilan edildi.

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Giriş Tarihi: 4.3.2021 10:12 ABONE OL
Elazığ'da 15 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Elazığ Valiliği, Alacakaya Gortil Bölgesi, Alacakaya Herbite Bölgesi, Arıcak Kurşunlu Bölgesi, Arıcak Görese Bölgesi, Karakoçan Gazdağı/ Karaboğa Dağları Hattı Bölgesi, Karakoçan Dilektaşı Bölgesi, Karakoçan Akpınar Batısı Bölgesi, Karakoçan Pilavtepe Bölgesi, Karakoçan Koçyiğitler Köyü Batısı Bölgesi, Karakoçan Başak Bölgesi, Karakoçan Velikan Doğusu Bölgesi, Karakoçan Çatılı Bölgesi, Palu Akdağ Bölgesi, Palu Haydar Bölgesi ve Palu Deştibotan bölgelerine, 1 Ocak 2021/ 31 Aralık 2021 tarihleri arasında mülki amir izni olmadan girişlerin yasaklandığını duyurdu.

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Elazığ'da 15 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi
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