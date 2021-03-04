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FETÖ firarisi 3 eski polis tutuklandı

Giriş Tarihi: 4.3.2021 ABONE OL
FETÖ firarisi 3 eski polis tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve Samsun'da saklandıkları evlerde yakalanan 3 eski polis, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte FETÖ şüphelilerinin yakalanması için çalışma yürüttü. Atakum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan" haklarında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü R.Ü., eski emniyet amiri S.Y. ve eski polis memuru R.D.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı.
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FETÖ firarisi 3 eski polis tutuklandı
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