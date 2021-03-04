Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları ‘Zirve’de buluştu: Kadın sanatçılardan önemli tavsiyeler

'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nin Ajda Pekkan, Muazzez Ersoy, Türkan Şoray, Sibel Can ve Fadik Sevin Atasoy'un video ile katılıp birer konuşma yaptığı ATV Kahvaltı Haberleri Sunucusu Nihan Günay moderatörlüğündeki 'Sanatta Kadın' paneli ile son buldu. Pekkan, Atasoy, Ersoy, Can ve Şoray Nihan Günay'ın yönelttiği üç soruyu yanıtladı.

Kadınlar günü için vermek istediğiniz mesaj nedir?

Ajda Pekkan: Bugün Dünya Kadınlar Günü... Günümüz kutlu olsun, tüm kadınları sevgiyle kucaklıyorum.

Fadik Sevin Atasoy: 8 Mart Kadınlar günü benim için üretken, çalışkan, işçi kadınların günü. Zaten günün tarihçesine baktığımız zaman fabrika işçisi kadınların yarattığı farkındalıkla ortaya çıktığını görüyoruz. Daha sonrasında Birleşmiş Milletler tarafından dünya çapında kabul ediliyor. Sadece 1 gün olarak kutlanmamalı, her gün üreten işçi emek veren kadınları takdir etmeli ,hatırlamalı ve destek vermeliyiz.

Muazzez Ersoy; Sadece senede bir günün kadınlar günü olarak anılmasını kabul etmiyorum. Kadın çok kutsaldır, Rabbimizin bile kendinden verdiği ismi taşır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deriz. Kadın anadır, emek verendir, doğurganlığından dolayı kutsallığı çok özeldir. Kadınlara da şunu söylemek istiyorum; hiçbir zaman şikayet etmesinler, kendi ayakları üzerinde dursunlar, çocuklarını en iyi şekilde yetiştirsinler. Beylerin de kadınlara özel muamele etmesini istiyorum. Onları da doğuran bir anne, bir kadına yaptıkları zulümle annelerine zulüm etmiş gibi olurlar.

Sibel Can: En başta kadınların birbirine destek verdiği, artık üçüncü sayfa haberlerinin olmadığı bir yıl diliyorum, kadınlar günümüz kutlu olsun.

Türkan Şoray: Bu ülke kadınların ve onların yetiştirdiği erkeklerin gücüyle el birliğiyle çok güzel yarınlara kavuşacak. Kadınlara şiddetin son bulduğu kız çocukların eğitimden mahrum olmadığı bir dünyanın umudu içindeyim. Tüm kadınların kadınlar gününü kutluyor ve hepsine aydınlık bir dünya diliyorum.

Kariyer yolunuzda kadın olmanın size sağladığı avantaj ve dezavantajlar nelerdir?

Ajda Pekkan: İnsan mesleğinde avantaj ve dezavantajlarını kendi yaratır. Eğer işin eğitimini alır, kendinizi sürekli geliştirirseniz, o zaman ayaklarınız yere sağlam basar ve meslekte saygınlık kazanırsınız. Böylelikle kariyer adımlarınızı atmaya başlarsınız. Hem anne hem eş hem iş kadını olmanın dezavantajları aslında büyük efor sarf etmekten geçiyor. Bununla birlikte kariyer sahibi olmak yine çalışmaktan geçiyor. Tabii ki avantajları var, sahnede aldığım alkışlarla onu öyle hissediyorum.

Fadik Sevin Atasoy: Kariyerimde kadın olmamım hiçbir avantaj ve dezavantaj olmadı. Belki de işyerinde insanlara cinsiyetlerinden öte deneyimleri, yapabilirlikleri, hatta karakter özellikleri, güzelliklerden ötürü iletişim kurduğum için olabilir. Bana geri dönüşler de bu yönde oldu. Ama kadın arkadaşlarımdan iş hayatında hoşnutsuz durumlara maruz kaldığını duydum, bazen de şahit oldum. Bu gibi durumlarda benden tavsiye istediklerinde sağlam bir duruş sergilemeleri gerektiğini, durumu saklamamalarını, durumdan korkmamalarını, maruz kaldıkları kişiyle ilgili durumu ifşa etmelerini uygun dille anlatmaları gerektiğini önerdim. Çok çaresiz kalırlarsa gerekli mercilere başvurmaları gerektiğini tavsiye ettim. Bu davranış biçimiyle yaklaşım, arkadaşlarımın daha olumlu bir sonuç almalarını sağladı ve kendi açılarından da konu iyiye doğru evrildi. Bazı arkadaşlarım işlerini değiştirmek zorunda kaldılar, zaten böylesi bir durumu içeren ortamda üretken olmaları söz konusu değildi. Erkeklerin bizlere bu kadar destek vermesi bizi güçlü kılıyor ama kadınların böyle bir konuya maruz kadınlara destek çıkması çok daha kıymetli diye düşünüyorum. Kadın kadının merhemidir. Genç kızlarımıza doğru örnekler seçebiliriz onları cesaretlendirmeli ve yüreklendirmeliyiz. Onları yalnız olmadıkları bu konuda başlarına gelenlerin kendi suçları olmadığını tekrar hatırlatmalıyız. Bu konuda biz kadınlara daha duyarlı sağlam duruş sergileme sorumluluğu düşüyor.

Muazzez Ersoy: Avantajları çok güzel bir kere, kadın renkli bir kişiliktir. Geçmişe baktığımızda çoğunlukla solistlerin kadın olduğunu görürüz. Kostümü, makyajı, takısı, sahnede, podyumda yürüyüşü, endamı, kadının renkli bir kişiliği olması büyük avantaj sağlıyor. Kadın olmak çok güzel bir şey, önce bunu söylemek istiyorum. Eskilerden duyduğum bir laf var. Para sesi, su sesi ve kadın sesi, bu çok önemli. Dezavantajları ise kadının renkli kişiliğinin yanı sıra yine kadın olması. Bu sadece bizim ülkemizde değil; dünya platformlarında da böyle. Kadın olmak dezavantaj, ama avantajları da çok güzel.

Sibel Can: Kariyer yaptığım müzik dünyasında doğdum. Yolum önceden belliydi ama bugüne kadar hep yanı çizgide kalmanın mücadelesini veriyorum.

Türkan Şoray: Erkeğin egemen olduğu bu toplumda sinemada da etki açıkça görülmekteydi. Türk sinemasında erkek karakterlere daha çok senaryolar yazılıyordu. Bu konuda epey mücadelem oldu. Ayrıca ilk yönetmenliğimde kadın yönetmen kimliğiyle kendimi kabul ettirmekte bir hayli zorlandım. 80 döneminde kadının gücüne güvenmesi ve haklarının bilincinde olması dolaylı olarak sinemaya da yansıdı. Ben de bir kadın olarak kendi değerlerimin kıymetini bilerek çok çalıştım. Sinemada kendi hikayemi yaratmanın çabası, izinde oldum. Bu süre içinde bana inananlar, sevenler ve sevdiklerim büyük güç verdi.

Sizin sahanızda ilerleyen kadınlara ne önerirsiniz?

Ajda Pekkan: Kadın olmak var olmaktır, biz kadınlar kendimize inanmalı ve güçlü olmalıyız kendi ışığımızı kendimiz parlatmalıyız.

Fadik Sevin Atasoy: Benim üç tane farklı kariyer saham var. Oyuncu yönetmen ve yazar olarak. Oyunculuk üzerinde ilerlemek için yarayan yolu söyleyebilirim. Ben eğitimliyim ve bunun daima büyük avantajlarını gördüm. Gerek kamera önünde gerek sahne üzerinde eğitimli olduğum için çok daha özgüvenli sahneye çıkıyorum. Bir işi biliyor olmak, uzmanı ehliyet sahibi olmak bambaşka bir şey. Ayrıca oyunculuğun sanat dalı olduğunu bilerek işe başlamalılar. Oyunculuk kısa yoldan şöhret olmak para kazanmak gibi algılanmamalı, o başka bir şey. Onu tercih ediyorlarsa onun adına başka bir şey denebilir. Çünkü oyuncu olmakla şöhret olmak arasında büyük farklar var. Şöhret, oyunculuk sanatını icra edene eklenen bir şey ama şöhret olmak diye bir meslek yok. Oyuncu olmak diye meslek var. Çok önemli olan şey, eğitim hangi alanda olursa olsun eğitim kıymetli. İkincisi işin etiğini ahlakını iyi öğrenmek ve doğru şekilde taşımak. Ben bunu uyguladım. Tabii ki insan ilişkileri çok önemli, herkese eşit ve olumlu şekilde yaklaşmak, güzel ilişkiler kurmak… Ben bu üçünü uyguladığım için uluslararası kariyer sahibi olabildim. Dilerim bu yolda ilerleyecek herkes için de bu söz konusu olabilir.

Muazzez Ersoy: Benim sahamda ilerleyen kadınlara aslında çok fazla bir şey önermeme gerek yok. Örnek aldıkları kişiyi takip etsinler ama takip ederken çok çalışsınlar. Emek versinler, işlerini severek yapsınlar ve kendileri olsunlar.

Sibel Can: Kariyerinde ilerlemek isteyen kadınlara tek önerim işlerini aşkla yapmalarıdır.

Türkan Şoray: Bence doğru yoldalar. Sinemada daha gerçekçi karakterleri canlandırıyorlar. Bu da dönemin getirdiği bir şans diye düşünüyorum. Hepsini yürekten kutluyorum.