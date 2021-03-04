Havalimanı işgal girişimi davasında 12 yıl hapis cezası alan eski uzman çavuş tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanını işgal girişiminde bulunmasına ilişkin görülen dava kapsamında hakkında 12 yıl hapis cezası verilen ihraç uzman çavuş yakalanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilmiş Uzman Çavuş Yusuf Yaylaz, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaylaz, SEGBİS ile bağlandığı 24. Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yusuf Yaylaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.