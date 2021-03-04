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Havalimanı işgal girişimi davasında 12 yıl hapis cezası alan eski uzman çavuş tutuklandı

Sahiba Gökçen Havalimanı işgal girişimi davasında kapsamında aranan eski Uzman Çavuş Yusuf Yaylaz, ’da yakalandı. SEGBİS ile katıldığı sorgusunun ardından 12 yıl 6 ay hapis cezası alan FETÖ'cü Yaylaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi: 4.3.2021 10:30 Son Güncelleme: 4.3.2021 10:33 ABONE OL
Havalimanı işgal girişimi davasında 12 yıl hapis cezası alan eski uzman çavuş tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanını işgal girişiminde bulunmasına ilişkin görülen dava kapsamında hakkında 12 yıl hapis cezası verilen ihraç uzman çavuş yakalanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilmiş Uzman Çavuş Yusuf Yaylaz, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaylaz, SEGBİS ile bağlandığı 24. Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yusuf Yaylaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Havalimanı işgal girişimi davasında 12 yıl hapis cezası alan eski uzman çavuş tutuklandı
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